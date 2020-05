Motorrijder zonder rijbewijs en beschermende kledij de baan op Sander Bral

30 mei 2020

De verkeerspolitie trok vrijdag de baan voor een uitgebreide verkeerscontrole. Daarbij werden ook anonieme patrouilles ingezet om de pakkans te verhogen. Op die manier werden 53 bestuurders beboet die een verkeersbord gebods- en verbodsborden negeerden.

Zeven bestuurders werden betrapt met de gsm in de hand. Twee wagens reden door het rood. Twee bestuurders hadden hun jonge passagiers niet conform de veiligheidsvoorschriften vastgemaakt in een kinderzitje. In een fietsstraat werd ook een automobilist beboet die een fietser inhaalde.

Op de Sint-Bernardsesteenweg werd een motorfiets opgemerkt waarvan de bestuurder rondreed met de gsm in de hand, zonder de nodige veiligheidskledij. Hij werd gecontroleerd en bleek rond te rijden zonder rijbewijs. Het motorvoertuig werd geïmmobiliseerd om te vermijden dat de man opnieuw de baan opgaat.

In de Kalverstraat werd een voertuig gecontroleerd waarvan de bestuurder geen identiteitsdocumenten kon voorleggen. Uit de controle werd duidelijk dat de man een valse naam had opgegeven. De reden werd snel duidelijk, het rijbewijs van de bestuurder was recent ingetrokken na enkele overtredingen. Om te vermijden dat de hardleerse man opnieuw achter het stuur zou kruipen, werd zijn voertuig geïmmobiliseerd.