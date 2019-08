Motorrijder zonder helm en met overdreven snelheid knalt op wagen Sander Bral

25 augustus 2019

Op de Rijnkaai ter hoogte van de Amsterdamstraat is zaterdagnacht een man van 38 jaar zwaargewond geraakt toen hij, rijdend op een brommer, op een wagen knalde die bezig was met een parkeermanoeuvre. De man kwam zwaar ten val en bloedde hevig. Een ploeg van het politiewijkteam kon de man de eerste zorgen aanbieden door een tourniquet aan te leggen in afwachting van de medische hulpdiensten. De man bleek rond te rijden zonder helm. Volgens een getuige had hij eerder al een rood licht genegeerd en reed hij aan hoge snelheid toen hij inreed op de parkerende wagen. De man verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar zijn toestand stabiliseerde in het ziekenhuis. Een bloedproef zal moeten uitwijzen of de man onder invloed was op het moment van het ongeval.