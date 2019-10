Motorrijder (32) zwaargewond bij aanrijding Jan Aelberts

15u20 0 Antwerpen Op de Bisschoppenhoflaan liep een motorrijder donderdagochtend zware verwondingen op bij een aanrijding ter hoogte van het kruispunt met de Jan Welterslaan.

Volgens een getuige sloeg een voertuig af richting Jan Welterslaan in de hoop de wagens die rechtdoor reden voor te zijn. Een motorrijder die tussen de wagens reed, kon een aanrijding niet vermijden en reed in op de wagen. De man (32) liep meerdere verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar. De motor moest getakeld worden en de brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen.