Motorrijder (29) ernstig gewond na aanrijding op Linkeroever Sander Bral

29 mei 2020

11u03 2

Donderdagavond raakte Een motorrijder raakte donderdagavond gewond bij een ongeval aan de Blancefloerlaan op Linkeroever. De motorrijder wilde de Blancefloerlaan oversteken om zo linksaf de Halewijnlaan in te draaien. Op dat ogenblik kwam ook een auto het kruispunt opgereden. Die bestuurder reed over de Blancefloerlaan in de richting van de snelweg.

De twee kwamen met mekaar in aanrijding. De twee inzittenden van de personenwagen bleven ongedeerd. De motorrijder belandde op de grond. Onder begeleiding van een medisch interventieteam, bracht een ambulance de 29-jarige man naar het ziekenhuis. De motorrijder liep een ernstige verwonding op, maar is niet in levensgevaar.

Door de klap waren zowel de motor als de auto niet meer rijvaardig en dus moesten ze getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan schoon te maken.