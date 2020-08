Motards Blue Angels nemen samen met familie en vrienden afscheid van Bush: “Een warm persoon met een groot hart”



CVDP/EMZ

22 augustus 2020

20u19 1 Antwerpen Zaterdagmiddag namen vrienden en familie afscheid van Ronald Bosmans (54), die maandag onverwacht overleed. De leden van motorclub Blue Angels vormden een escorte van de begrafenisondernemer in Wuustwezel naar het uitvaartcentrum in Kalmthout, waar de dienst plaatsvond. Dat Ronald bij velen geliefd was bleek uit de grote opkomst.

Ronald of ‘Bush’, zoals hij door velen genoemd werd, overleed maandagavond in Schoten toen hij plots onwel werd tijdens een motorrit. Zijn vrienden van motorclub Blue Angels Antwerp legden dinsdag bloemen neer aan de plek van het ongeluk. Zo’n 350 man nam vandaag voor de laatste keer afscheid. Bush laat een vriendin, drie kinderen en verschillende kleinkinderen na.

Laatste telefoongesprek

Maandagavond ging Bush samen met een kameraad iets eten in Bar-Doc, het stamcafé van de Blue Angels. Zijn dochter Kimberley had een probleem met de warmwaterketel en belde hem daarvoor. Niet veel later vertrok Bush richting zijn dochter om haar uit de nood te helpen. Hun telefoongesprek eindigde met ‘Luv you luv you’.

Zijn dochter Kimberley herinnert zich hun eerste grote reis naar Zuid-Frankrijk en de pretparken die ze samen bezochten. In het weekend hield Bush ervan om lang in bed te liggen, liefst met zijn kinderen erbij. Na zijn eerste hartstilstand van enkele jaren geleden, was hij even later al mopjes aan het maken in zijn ziekenhuisbed “Daar stonden we met rode kaken. Je was nu eenmaal een clown met jouw eindeloze lach, iemand die anderen bij elkaar bracht.”

Mooie herinneringen

Dat Ronald een warme persoon met een groot hart was, blijkt uit de teksten van vrienden en familie die werden voorgelezen. “We hebben samen veel feestjes beleefd en ons zoveel uren geamuseerd. Nu zullen we nooit meer jouw straffe verhalen of eigen humor horen. We blijven achter met mooie herinneringen die we zullen koesteren”, vertelt Brigitte, een goede vriendin.

Ook een lid van de Blue Angels leest een brief voor. “We zijn heel hard geschrokken van je onverwachte overlijden. Je kon ieder meningsverschil uitpraten en kwam steeds met een oplossing. Je liet iedereen die het verdiende binnen in jouw grote hart. Eten was heilig voor jou, iets waar je zo van kon genieten. Vanaf nu gaan we een ‘Bushke’ doen als we met de brothers een frietje of hamburger halen. We zullen je missen.”