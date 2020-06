Motard van politie aangereden aan Schijnpoortweg Toon Verheijen

21 juni 2020

Een motard van de Antwerpse politie is zaterdagmiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval ter hoogte van de Schijnpoortweg. De politie-inspecteur kwam vanuit de Pothoekstraat en reed via de Schijnpoortweg richting Noordersingel. Vanuit de tegenovergesteld richting kwam een bestuurder die linksaf wilde slaan en daarbij de motard raakte. Beide bestuurders moesten een ademtest afleggen. De agent blies safe, maar de bestuurder van de bestelwagen legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.