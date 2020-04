Exclusief voor abonnees Moslims beleven ramadan in lockdown: “Onze vastenmaand valt ideaal. We hebben nood aan bezinning” Jonathan Bernaerts

23 april 2020

19u14 1 Antwerpen Afstand houden en vooral niét bij elkaar op bezoek gaan. Kan het contrast met de ramadan nog groter? En toch zullen moslims zich tijdens de islamitische vastenmaand, die vrijdag begint, aan de coronaregels moeten houden. “De ramadan is in de eerste plaats een tijd om te bezinnen. En mensen hebben daar nu nood aan”, aldus de Antwerpse imam Nordine Taouil.

Voor moslims zal het raar doen, geeft de Antwerpse imam Nordine Taouil (46), die actief is in de moskee El Mohsinien in de Sint-Lambertusstraat in Berchem, toe. “De ramadan is voor ons hét moment om sociale banden aan te halen. Sommige familieleden of kennissen zien we bijvoorbeeld maar één keer per jaar, tijdens de ramadan. Dat we nu geen bezoeken kunnen houden, zal de beleving totaal anders maken. We zullen zien wat het geeft. Maar ik heb écht de indruk dat de moslimgemeenschap goed op de hoogte is van de ernst van de situatie en bereid is om de maatregelen goed op te volgen. Zelfs de Grote Moskee in Mekka is momenteel dicht door corona, weet u. Dat maakt indruk.”

