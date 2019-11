Moslim-hacker legt websites van bedrijfjes plat Patrick Lefelon

18 november 2019

16u58 0 Antwerpen De 23-jarige Zakaria N. uit Antwerpen heeft als leider van een hackersgroep ingebroken in de website van een tiental Antwerpse bedrijfjes. “Voor de sport”, zegt zijn advocaat. De procureur betrouwt het zaakje niet. De jongeman weigerde alle medewerkering aan het onderzoek. Hij vordert vijf jaar cel met uitstel.

Een tiental bedrijfjes werd slachtoffer van het hackerscollectief X-Sec. De slachtoffers zijn éénmansvennootschappen of KMO’s. Zoals een bedrijf dat al meer dan honderd jaar speculoos verkoopt. Hacker Black Virus, de schuilnaam van Zakaria N., liet de firma weten dat de beveiliging van hun website niet deugde. Voor advies mocht de firma bij hem aankloppen.

Andere firma’s zagen hun welkomspagina plots vervangen door een ‘facing”, dat is een welkomscherm van het hackerscollectief X-Sec. Daarop de boodschap om moslimbroeders met rust te laten en de oorlogen in Syrië en Irak te stoppen. Soms stonden ook de smeulende Twin Towers in New York op de facing.

Liet Zakaria N. zich inspireren door radicale moslims? Zo ver wilde de aanklager niet gaan maar hij gaf toch fijntjes mee dat Zakaria N. zijn Vlaamse vriendin dwong zich tot de islam te bekeren.

Volgens de openbare aanklager werkte Zakaria N. het hele onderzoek tegen. Hij beweerde dat het hackerscollecief werd geleid door de Amerikaan Michaël Cooper. Die verschool zich op het Deepweb, een internet waar zoekmachines niet binnen geraken.

De politie ontcijferde met de hulp van Google een gmail-adres van de leider van het hackerscollectief. Het adres stond wel op naam van Michaël Cooper, maar was aangemaakt door niemand minder dan Zakaria N. zelf. Cooper was dus ook een schuilnaam.

De openbare aanklager - zelf een verwoed gamer- vindt de onwil van Zakaria N. om mee te werken aan het onderzoek verontrustend.

“Zijn er geen adressen, rekeningnummers of andere privé-gegevens gekopieerd waarmee in de toekomst nieuwe misdrijven kunnen worden gepleegd? Wij weten het niet en Zakaria N. wil het ons niet zeggen. Daarom vorder ik een straf van 5 jaar en een boete van 50.000 euro. Ik kan akkoord gaan dat die straf niet moet worden uitgezeten als Zakaria N. zich de volgende vijf jaar niet aan nieuwe feiten schuldig maakt.”

“Kijk eens wat ik kan”

Advocaat Stijn Roels had pech dat zijn cliënt Zakaria N. niet zelf naar de rechtbank was gekomen. Hij had het nochtans beloofd.

Advocaat Stijn Roels: “Dan zou u hier een introverte jonge kerel zien. Dit is geen jongeman die ‘de stoere’ uithangt op de rechtbank, zoals vele van zijn leeftijdgenoten. Hij is pas in zijn element achter de computer. Dan kan hij zijn kwaliteiten showen. Zakaria N. had niet de bedoeling om criminele feiten te plegen. Hij wou alleen laten zien wat hij kon als hacker. Mijns inziens was hij helemaal geen ‘leidersfiguur’ in dat collectief. Niemand blijkt te weten of er iets gestolen is. Dus daar kan hij niet voor veroordeeld worden.”

De rechters wilden nog weten wat Zakaria N. nu met zijn computerkennis deed. De nerd werkt blijkbaar gewoon bij Albert Heijn.

Op 16 december doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.