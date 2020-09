Morgen start het proces rond de spectaculaire ‘tunnelkraak’ in Antwerpen: daders ontsnapten omdat politie de bank niet binnen kon

Antwerpen

Woensdagmorgen staan drie Georgische mannen terecht voor de spectaculaire tunnelkraak op het filiaal van BNP Paribas Fortis in Antwerpen. Via zelfgegraven tunnels en rioolbuizen drongen bankrovers op zondag 3 februari 2019 binnen in de kluizenzaal en maakten 27 kluizen leeg. De man die met de buit verdween, verkleed als een orthodoxe jood, is nooit gevonden.