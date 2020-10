Moose in the City gaat werken met symbolen die duurzaamheid van kleding in de kijker zetten Annelin Marien

03 oktober 2020

09u53 1 Antwerpen Een eigen duurzaamheidslabel creëren, een second life-programma opzetten en outdoor kleding verhuren: Moose in the City, de concept store met Scandinavische roots, trekt bij de vernieuwing van de winkel na negen jaar duidelijk de kaart van bewust consumeren. De winkel kreeg niet enkel een volledig nieuwe indeling, maar je kan er vanaf nu ook checken wie het product gemaakt heeft, waar en hoe dat gebeurd is en uit welke materialen het bestaat.

Duurzaamheid is vandaag een alomtegenwoordig begrip, met veel verschillende betekenissen. Dat beseften ze bij MOOSE ook. Zaakvoerder Patrick Lathouwers: “Net daarom hebben we er zelf een definitie aan verbonden. Aan de hand van vier verschillende symbolen vertellen we onze klant wie zijn product gemaakt heeft, waar en hoe dat gebeurd is en uit welke materialen het bestaat. Ook toetsen we onze leveranciers aan die definitie en wanneer nodig, sturen we bij.” Ook voor online bestellingen trekt MOOSE de definitie van duurzaamheid door. Met een Cargo Bike willen ze na verloop van tijd inzetten op same-day deliveries in de Antwerpse districten.

Kleding huren

Niet alleen wat je er koopt, voldoet aan het duurzaamheidslabel van MOOSE, ook de klanten zelf kunnen hun steentje bijdragen. Met Second Life kan je binnenkort bij MOOSE gekochte boeken of fashion een tweede leven geven. Gekochte spullen kan je terug binnen brengen en worden opnieuw in store aangeboden. Is er geen interesse, of blijkt het binnengebrachte artikel té afgeleefd, dan zoekt MOOSE naar een passende oplossing, samen met partner WMH. Rent it is dan weer goed voor het milieu én de portemonnee van de klant: in plaats van een functioneel item te kopen, huurt hij/zij het. Dit geldt voor een beperkt aantal outdoor activity wear-artikelen.

Naast duurzaamheid staat in de nieuwe winkel ook beleving centraal. Zo kunnen dorstige shoppers hun drinkfles bijvullen met plat of bruisend water dankzij de Quooker kraan, de videowalls verleiden tot het uitproberen van verschillende outfits en met de mooie wastafel kan je het beauty gamma in alle veiligheid uitproberen.