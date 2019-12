Gesponsorde inhoud Moordverdachte van Aquino krijgt 6 jaar cel voor invoer van 500 kg cocaïne Patrick Lefelon

18 december 2019

18u02 0 Antwerpen Een Italiaanse bende met daarin Martino Trotta is veroordeeld tot celstraffen van 6 jaar voor de invoer van bijna 500 kg cocaïne vanuit Paraguay. Martino Trotta is beter bekend als de vermoede opdrachtgever voor de moord op Silvio Aquino, nu al vier jaar geleden.

De Antwerpse douane ontdekte op 22 februari 2012 een lading cocaïne in de dubbele bodem van twaalf vaten zonnebloemolie uit Paraguay. De olie zelf bleek niet geschikt voor consumptie, omdat de vaten verroest waren of eerder al voor olietransport werden gebruikt. De vaten hadden een dubbele bodem. In de verborgen ruimte stak 500 kg cocaïne. De federale politie arresteerde 14 verdachten toen zij de vaten met drugs bij transportfirma Ziegler in Brussel wilden ophalen. Bij de verdachten heel wat Limburgse Italianen zoals Cosimo Piras en zijn kennis Martino Trotta.

De advocaten voerden een lange procedureslag over hoe de bal in dit onderzoek aan het rollen was gebracht. Officieel heette het dat de Antwerpse douane was getipt door een email van een douanier uit Paraguay. Die email geldt volgens het hof van beroep niet als een bewijs, maar slechts als een inlichting. De manier waarop het onderzoek werd opgestart is dus rechtsgeldig.

De dertien verdachten werden veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 6 jaar. Hoofdverdachte Martino Trotta, die niet op de uitspraak aanwezig was, krijgt 6 jaar cel en moet 18.000 euro boete betalen.

Moord op Aquino besteld

Trotta zit al vier jaar in voorarrest omdat hij volgens het Limburgse gerecht de huurmoord op zijn concurrent Silvio Aquino zou hebben besteld. Dit kopstuk van de beruchte Limburgse misdaadfamilie Aquino werd op 27 augustus 2015 klemgereden en vermoord in Opglabbeek. De uitvoerders zouden drie ex-Joegoslaven zijn.

Advocaat Tim Smet die Martino Trotta bijstaat: “Het moordonderzoek naar Silvio Aquino is midden vorig jaar heropend omdat één van de drie ex-Joegoslaven een nieuwe verklaring heeft afgelegd. Die verklaring bevestigt de stelling van mijn cliënt dat hij niet de opdrachtgever van de moord is. Toch wordt meneer Trotta nu al vier jaar in voorarrest vastgehouden. Onbegrijpelijk."