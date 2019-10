Moordverdachte gebruikte scheermes om 88-jarige buurvrouw te doden Patrick Lefelon

17 oktober 2019

10u34 12 Antwerpen De 57-jarige Nebosja T. blijft voorlopig in de gevangenis. Hij vermoordde maandag zijn gewezen buurvrouw Maria Struyf (88) in de Raapstraat in het hartje van Antwerpen. De man ontkent dat hij op wraak uit was. Door klachten van zijn buren was hij uit de sociale woonblok gezet.

De Bosnische moordverdachte kwam vanmorgen niet zelf naar de raadkamer. Zijn advocaat Ben Crosiers hield het kort. “Mijn cliënt wil verder met het onderzoek meewerken. Hij ontkent dat hij naar zijn vroegere woning in de Raapstraat kwam om zich te wreken. Hij was er enkel om de post uit de brievenbus te halen. Officieel stond hij er nog ingeschreven.

Door het lint

Pas toen hij in de hal met zijn vroegere buurvrouw werd geconfronteerd, kwam het tot een conflict. De vrouw zou gezegd hebben dat hij er niet meer welkom was, waarop hij door het lint ging en haar de keel oversneed. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. “Zijn scheermes waarmee hij de feiten pleegde had hij zoals altijd op zak. De man leefde tegenwoordig in een opvang voor daklozen. De weinige spullen die hij nog had, droeg hij altijd bij zich.”



Nebosja T. wordt beschuldigd van moord, de raadkamer in Antwerpen heeft vandaag zijn aanhouding bevestigd. De onderzoeksrechter meent dat er aanwijzingen zijn dat T. zijn daad vooraf had gepland. Wat de man dus ontkent.

Advocaat Crosiers: “Het verdere onderzoek zal daarover duidelijkheid moeten brengen.”

OCMW

De Bosniër woonde jarenlang in hetzelfde gebouw in de Raapstraat, vlakbij de Stadswaag. De buren klaagden hem aan bij de huisvestingsmaatschappij Woonhaven omdat hij de andere bewoners terroriseerde. Hij urineerde in de hal, zorgde voor lawaaihinder maar viel ook andere bewoners aan. Hij zou ook minstens vier inbraken in het gebouw hebben gepleegd.

Nebosja T. kwam na de oorlog in ex-Joegoslavië in 1997 naar België. Hij leefde vooral van het OCMW. In 2006 werd hij tot 2 jaar cel veroordeeld nadat hij een OCMW-bediende met een schroevendraaier had gestoken. In 2014 stond hij voor de rechter wegens drugsbezit. In januari werd hij korte tijd gecolloqueerd in een psychiatrische instelling.