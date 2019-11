Moordverdachte bekent dat hij kleermaker neerstak Patrick Lefelon

07 november 2019

12u56 12 Antwerpen De 57-jarige Selahaddin T. heeft bekend dat hij woensdag kleermaker Mehmet Özkaraman heeft neergestoken. De twee mannen hadden al een tijdje ruzie over loon dat niet zou zijn uitbetaald. Özkaraman werd met vijftig messteken afgemaakt in zijn winkel in de Brederodestraat.

De verdachte Selahaddin T. werd kort na de feiten door de politie gearresteerd in een café in de Brederodestraat. De man was de voorbije weken al enkele keren bij kleermaker Mehmet Özkaraman langsgeweest om zijn achterstallig loon op te eisen. Hij had tijdens de zomer een tijdje in diens kledingwinkel Mezura opengehouden en wilde daarvoor betaald worden.

Kleermaker Özkaraman vond dat de man niet naar behoren had gewerkt en weigerde te betalen. De ruzie ging over enkele honderden euro.

Dat geschil mondde woensdagmorgen uit in een bloedige steekpartij. Mehmet Özkaraman liep wel vijftig steekwonden op. HIj overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Advocaat Marlies Vercammen verdedigt verdachte Selahaddin T.: “Mijn cliënt beroept zich niet op zijn zwijgrecht. Hij heeft bekentenissen afgelegd. Meer kan ik voorlopig niet kwijt.”

Selahaddin T. wordt vervolgd voor moord. Of er inderdaad sprake is van voorbedachte rade, zal het verdere onderzoek moeten aantonen. De man geraakte zelf ook gewond.