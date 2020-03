Moordpoging op uitbater telefoonshop: verdachte broers langer in de cel BJS

20 maart 2020

15u07 0 Antwerpen De Antwerpse broers die worden verdacht van de schietpartij op de uitbater van een telefoonshop in Borgerhout, moeten een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Het slachtoffer, Mohamed B., is de aanstaande schoonbroer van De Antwerpse broers die worden verdacht van de schietpartij op de uitbater van een telefoonshop in Borgerhout, moeten een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Het slachtoffer, Mohamed B., is de aanstaande schoonbroer van Gabriël “Lange Vingers” C. , die drugsladingen zou hebben gestolen van andere criminelen.

Mohamed B. kwam op 28 november 2019 op de spoedafdeling van het Stuivenbergziekenhuis binnen met een schotwonde in de buik. Hoewel de uitbater van een telefoonshop aan de Karel Geertstraat in Borgerhout verklaarde dat hij het slachtoffer van een overval was geworden, wees onderzoek snel uit dat de schietpartij kaderde in een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu. B.’s winkel is immers goed gekend in het milieu: hij verkoopt PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) waarvan de berichten moeilijk kunnen worden onderschept.

Kort na de schietpartij werden de broers Abdelouheb (33) en Brahim E. (28) opgepakt, maar door de onderzoeksrechter alweer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Nadat recent nieuwe, belastende elementen aan het licht kwamen, werden de broers dinsdagochtend door de speciale eenheden van de federale politie uit hun bed gelicht. Sindsdien zitten ze opgesloten op verdenking van poging tot moord. Hun aanhouding werd vrijdag met een maand verlengd. Slachtoffer Mohamed B. zit sinds vorige week overigens ook in de cel. Hij werd gearresteerd in het onderzoek naar de organisatie rond Nordin El H., die vanuit Dubai een criminele organisatie zou aansturen.

“Lange Vingers”

Politie en gerecht vermoeden dat er een verband bestaat tussen de schietpartij op B. en verschillende aanslagen in het Antwerpse. Kort voor de schietpartij werd bijvoorbeeld een granaat binnengeworpen in de ouderlijke woonst van Gabriël C. (30) in de Van Heystveltstraat in Deurne. Hij is een bekende naam in het drugsmilieu. Zijn bijnaam luidt “Lange Vingers” omdat hij een aantal drugsladingen zou hebben gestolen van andere criminelen. Kort na de aanslag op B. ontploften er granaten ter hoogte van het appartement van Abdelouheb E., aan Leiebos in Merksem.

De man rond wie alles draait, Gabriël “Lange Vingers” C., laat zich niet meer zien in Antwerpen. Hij zit waarschijnlijk in het buitenland. De man moest eind januari voor het hof van beroep verschijnen in een drugszaak maar daagde niet op. Hij probeerde al verschillende keren te doen geloven dat hij was overleden. Zo doken er onder meer nagemaakte foto’s op die moesten aantonen dat C. was gefolterd en vermoord.