Moordpoging om gestolen klantenlijst kost drugsdealers 10 jaar cel Belga/PLA

26 mei 2020

17u11 0 Antwerpen De broers Zakaria (25) en Maroan A. (32) zijn dinsdag veroordeeld tot tien jaar cel voor poging tot moord. Zij hadden vorig jaar twee neven neergestoken, nadat ze hun wagen eerst opzettelijk hadden aangereden op de A12. De broers pikten het niet dat hun telefoonlijst met drugsklanten was gestolen.

Fayssal en Mohamed Y. werden in de nacht van 23 op 24 mei 2019 met zware steekwonden achtergelaten op de parking van het Sint-Erasmusziekenhuis in Antwerpen. Beide slachtoffers verkeerden een tijd in levensgevaar. De man die hen gebracht had, liet hun VW Jetta met openstaande deuren en draaiende motor achter. De rechterzijde van de auto was beschadigd.

De VW Jetta bleek eerder op de avond herhaaldelijk geramd te zijn door de Volvo S60 van de broers A. op de A12 in Wilrijk. Het incident werd gefilmd door camera’s aan de Bevrijdingstunnel. Beide voertuigen waren net na de tunnel gestopt op de pechstrook, waar het tot een vecht- en steekpartij was gekomen. Die was echter niet zichtbaar op de camerabeelden. Uit de verklaringen van de betrokkenen bleek evenwel dat Zakaria A. gestoken had met het mes.

De aanleiding voor het incident was aanvankelijk niet duidelijk. Tijdens het proces verklaarde Zakaria A. dat de feiten drugsgerelateerd waren: Mohamed Y. zou de klantenlijst van de broers A. gepikt hebben om hun drugshandeltje te kunnen nemen. De beklaagden hadden de slachtoffers in de nacht van de feiten opgezocht om hun klantenlijst en verdovende middelen terug te eisen.

Gevlucht naar Marokko

Zijn broer en de slachtoffers ondersteunden dat verhaal niet. Maroan A. hield het op een eerder toevallige ontmoeting en de slachtoffers verklaarden niet te weten wat de aanleiding was. De rechtbank vond de versie van Zakaria A. echter aannemelijk. Zijn bewering dat hij uit wettige zelfverdediging had gestoken, was niet geloofwaardig.

De beklaagden waren na de feiten gevlucht naar Marokko. Ze werden er enkele maanden later opgepakt en uitgeleverd aan ons land. Door het gevaar op onttrekking aan hun straf en recidive beval de rechtbank hun onmiddellijke aanhouding. De twee mannen werden in de boeien geslagen en naar de gevangenis afgevoerd.

Beide slachtoffers kregen een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro