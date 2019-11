Moordkoppel voor assisen: “Mama heeft niks gedaan, mama zal vlug vrij zijn.” Patrick Lefelon

28 november 2019

10u17 0 Antwerpen Wodka. Daar zal het deze week tijdens het assisenproces tegen het moordkoppel Natasja De Groote en Bart Goossens dikwijls over gaan. Het koppel kon niet zonder maar ook hun slachtoffer Frank Serruys (62), gepensioneerd leerkracht, was verslaafd aan de fles. Bart Goossens neemt de schuld voor de wurgdood van Frank Serruys op zich. Zijn vrouw Natasja zegt ‘niks gedaan te hebben.’

Frank Serruys en Natasja De Groote leren elkaar kennen door hun drankverslaving. In februari 2017 belandden zij beiden op de afdeling psychiatrie van het Klina-ziekenhuis. Terug buiten komt Natasja enkele weken bij Frank logeren in zijn appartement op de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Natasja zit erg diep want haar ex-vriend heeft in haar huis aan de Nollekesweg in Essen zelfmoord gepleegd. Natasja is op de wanhoopsdaad uitgekomen.

Frank ziet wel iets in de veel jongere Natasja. Zij maakt “vaderke” duidelijk dat zij geen relatie met hem wil.

Natasja keert terug naar haar huis in Essen en Frank Serruys komt geregeld over de vloer. Hij krijgt er een eigen slaapkamer. De twee maken volgens Natasja vaak ruzie omdat Frank zijn leven beu is.

Begin juni 2017 komt Bart Goossens vanuit Lokeren naar Essen afgezakt en begint een relatie met Natasja. Hij neemt onmiddelijk zijn intrek bij haar. ‘Vaderke’ Frank Serruys is daar niet blij mee, maar Natasja vindt dat hij Bart er maar bij moet nemen.

Nauwelijks veertien dagen later barst de bom in Nollekesweg. Na een avondwandeling komen Bart en Natasja thuis en botsen op een stomdronken Frank. In de fles wodka zit nog een bodempje. Frank brabbelt wat bedreigingen tegen het koppel. Hij zal Natasja verkrachten en hen dan allebei vermoorden. Bart springt boven op Frank en verstikt hem met een kussen. Het koppel sleept het lichaam naar het tuinhuis. “Ik voelde nog wel een lichte polsslag”, zal Natasja later tegen de politie zeggen.

De dag nadien komt een technicus van Telenet langs. Natasja vertelt in tranen dat zij pas een goeie vriend heeft verloren. Wat een verschil met Bart die met de fles in de hand thuiskomt en zijn geliefde een boeketje bloemen aanbiedt.

Het moordkoppel dumpt het stoffelijke overschot van Frank Serruys de volgende dag net over de grens in Roosendaal.

Barcelona

Nu lastpost Frank is verdwenen staat niemand het geluk van Bart en Natasja nog in de weg. Op sociale media schreeuwt Bart het uit: “Kijk lieve schat, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest met een vrouke als jij.” Zijn vrouwke antwoordt: “Khad nooit gedacht dit nog te mogen meemaken xxx khou van je met heel me hartje xxx”

Een week later vertrekt het stapelverliefde koppel op citytrip naar Barcelona. De vliegtickets worden cash betaald. Nochtans hebben Bart en Natasja geen rooie cent. Op de rekeningen van de verdwenen Frank daarentegen staat in totaal zo’n 50.000 euro. Na zijn verdwijning wordt in enkele dagen tijd 10.000 euro met zijn bankkaart afgehaald. Op camerabeelden van de bankautomaat herkennen de speurders Bart Goossens die het geld opstrijkt.

Midden juli gaat de federale poltiie tot de actie over. Bij hun arrestatie worden Bart en Natasja samen in een politiewagen opgesloten en alleen gelaten. “Wat als ze de briefkes geld vinden”, vraagt Natasja. Bart stelt haar gerust: “Da’s ons geld hè,... Ik ben toch DJ.” Zij overlopen verder hun alibi: Frank is gewoon vertrokken, zij weten nergens van.

Een verborgen micro in de politiewagen neemt het gefesel van Bart en Natasja op. Al bij hun eerste ondervraging gaan de twee tot bekentenissen over. Bart Goossens vindt dat er sprake is van ‘zelfverdediging’. Hij had Frank Serruys overmeesterd omdat die Natasja wilde verkrachten en hem met een mes had aangevallen.

Natasja bevestigt zijn versie. “Ge hebt het zelf gezocht”, had zij naar Frank Serruys geroepen toen Bart hem een kussen op het gezicht duwde. Bart zou ongeveer een kwartier bovenop Frank zijn blijven zitten.

Zoontje

De openbare aanklager beschuldigt zowel Bart Goossens als Natasja De Paepe van moord, diefstal en bankkaartfraude. Zij riskeren levenslange opsluiting. Natasja is overtuigd dat zij met een veel lichtere straf zal wegkomen. In brieven aan haar twee dochters schreef ze: “Mama heeft niks gedaan. Mama zal vlug vrij zijn."

Goossens en De Paepe zijn in de gevangenis een koppel gebleven. In oktober vorig jaar werd hun zoontje geboren.

Advocaten

Het assisenhof wordt voorgezeten door raadsheer Dirk Thys.

Natasja De Paepe wordt verdedigd door Frédéric Thiebaut en Lisa Nietvelt.

Bart Goossens wordt bijgestaan door Johan Platteau.

Voor de familie van Frank Serruys treedt Jela Jochems op.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door Bjorn Backx.