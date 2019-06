Moordenaar Julie vecht straf voor verkrachting van ex-vriendin aan Patrick Lefelon

04 juni 2019

20u06 18 Antwerpen Woensdagmiddag verschijnt Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, voor het hof van beroep in Antwerpen. Hij vecht zijn veroordeling tot vier jaar cel aan voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Het proces in beroep moest eigenlijk in juli 2018 doorgaan maar het hof had te weinig rechters en stelde het uit. Bakelmans bleef daardoor vrij rondlopen.

De feiten waarvoor de 39-jarige Steve Bakelmans voor het hof verschijnt dateren van november 2016. Toen beukte hij ‘s nachts de deur in bij zijn ex-vriendin en verkrachtte hij haar met buitengewone agressie. Hij bokste de vrouw onder meer twee keer in haar gezicht omdat zij zich verzette. Dan vluchtte hij weg maar pikte wel haar portefeuille mee. Een dag later geeft Bakelmans zich vrijwillig aan bij de politie en bekent de verkrachting.

De rechter in eerste aanleg veroordeelde hem in juni 2017 tot vier jaar celstraf en een schadevergoeding van 5.000 euro aan het slachtoffer. De procureur vroeg toen de onmiddellijke aanhouding van Bakelmans; de rechter vond dat niet nodig. Steve Bakelmans ging inwonen bij zijn oom en kreeg een job bij de groendienst in Antwerpen. Toen dat contract afliep, raakte Bakelmans weer op de dool en zwierf rond in Antwerpen. Op zaterdag 4 mei sloeg hij opnieuw toe aan het Sporpaleis in Merksem toen Julie Van Espen voorbijfietste.

Advocaat John Maes, die de familie van Julie Van Espen bijstaat, volgt met aandacht het proces in beroep. “De familie wil alles weten over de vroegere feiten van de moordenaar van Julie. Ik heb gevraagd en ook al toegezegd gekregen dat het hele dossier over de verkrachting van 2016 aan het onderzoek naar de moord op Julie wordt gevoegd. Zo kunnen wij zelf nakijken waarom de eerste rechter besliste om dhr. Bakelmans niet onmiddellijk aan te houden.”

De onderzoeksrechter plant voor het einde van de maand een reconstructie van de moord op Julie te houden aan het Albertkanaal in Merksem.