Moordenaar Julie Van Espen vraagt zelf om reconstructie Patrick Lefelon

21 november 2019

13u15 3 Antwerpen De 39-jarige Steve Bakelmans zal vanmiddag aan de speurders en de onderzoeksrechter tonen hoe hij op zaterdag 4 mei de 23-jarige studente Julie Van Espen om het leven heeft gebracht. De reconstructie komt er op zijn eigen vraag.

Steve Bakelmans had in juni nog geweigerd om mee te werken aan een reconstructie. De politie had toen de volledige omgeving rond de Theunisbrug aan het Sportpaleis afgeschermd voor het grote publiek. Net toen de reconstructie moest beginnen, weigerde Steve Bakelmans uit de politiecombi te komen. Dat tot grote teleurstelling van de ouders van Julie Van Espen die willen weten hoe hun geliefde dochter om het leven is gekomen.

De Antwerpse onderzoeksrechter onderneemt vandaag een tweede poging. Advocaat Marlies Vercammen die Steve Bakelmans verdedigt: “Onze cliënt heeft zelf om de reconstructie gevraagd. Hij heeft al bekentenissen afgelegd en wil op het terrein tonen hoe de feiten effectief zijn verlopen. Voor onze cliënt is het de eerste keer dat hij terugkeert op die plaats. Onze cliënt verleent verder zijn medewerking aan het onderzoek.”

De reconstructie zal rond 14 uur beginnen. De ouders van Julie Van Espen worden vertegenwoordigd door hun advocaat John Maes.