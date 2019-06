Moordenaar Julie riskeert zwaardere straf voor verkrachting van ex-vriendin Patrick Lefelon

05 juni 2019

16u14 0 Antwerpen Het proces tegen Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, gaat woensdag door achter gesloten deuren. Bakelmans vecht op het hof van beroep zijn veroordeling tot 4 jaar cel aan voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Op vraag van het slachtoffer wordt het proces achter gesloten deuren gehouden. De openbare aanklager vorderde wel een zwaardere straf: vijf jaar effectieve celstraf.

Steve Bakelmans was zelf vanuit de gevangenis in Antwerpen overgebracht naar het hof van beroep. Hij kreeg bijstand van twee advocaten. Hij staat terecht voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in november 2016. Toen beukte hij de deur van haar appartement in en verkrachtte haar met veel geweld. De rechter in eerste aanleg veroordeelde hem tot vier jaar effectieve celstraf, maar vond het niet nodig om Bakelmans onmiddellijk op te sluiten in de gevangenis. Bakelmans bekende de verkrachting maar vond de straf van vier jaar te zwaar. Daarom ging hij zelf in beroep.

De ex-vriendin was woensdagmiddag op het proces aanwezig. Steve Bakelmans gunde haar geen blik. Hij staarde de hele tijd recht voor zich uit. Hij moest even nadenken over zijn officieel adres. Bakelmans beweert dat hij nog altijd ingeschreven is in een sociaal centrum van het Antwerpse OCMW.

Advocate Manon Gutwirth vroeg in naam van de ex-vriendin om het proces achter gesloten deuren te voeren.

“Mijn cliënte heeft dit proces vanaf het begin gevolgd. Telkens was zij aanwezig, ook die keren dat het proces in beroep werd uitgesteld. Zij heeft al een schadevergoeding gekregen maar zij wil toch aanwezig blijven om de straf voor dhr. Bakelmans te horen. Door de massale media-aandacht na de moord op Julie Van Espen wordt de privacy van mijn cliënte ernstig in het gedrang gebracht. Daarom vragen wij gesloten deuren.”

De openbare aanklager ging daarmee niet akkoord. Hij wilde een openbaar proces. “Justitie heeft belang bij volledige openheid in deze zaak”, aldus de openbare aanklager.

De advocaten van Steve Bakelmans hadden begrip voor de vraag van het slachtoffer.

Ook het hof vond dat de privacy van het slachtoffer zwaarder woog dan het maatschappelijke belang in deze zaak. Daarom wordt het proces verdergezet achter gesloten deuren. “Gezien de aard van de feiten en de uitzonderlijke media-aandacht is het aangewezen om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De persoonlijke levenssfeer en de bescherming van het privéleven van het slachtoffer primeren op de openbaarheid”, oordeelde het hof.



Opvallend is wel dat ook het slachtoffer het proces niet verder mag bijwonen, omdat zij geen burgerlijke partij meer is. Zij had zich neergelegd bij het vonnis van de rechter in eerste aanleg.

Tien minuten

Op amper tien minuten was het proces achter gesloten deuren beklonken. De advocaten boden weinig weerwerk tegen de zwaardere strafeis van het openbaar ministerie. De aanklager vorderde 5 jaar celstraf, in plaats van de vier jaar in eerste aanleg. Hij vroeg ook de ontzetting uit de burgerrechten en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Op 26 juni doet het hof uitspraak in deze zaak.