Moord op Daniël (9): twee verdachten moet tonen hoe jongetje het leven liet in asielcentrum Patrick Lefelon

29 september 2020

12u15 0 Antwerpen De 22-jarige Ali A. en 19-jarige Fahmi A. zijn dinsdagmorgen teruggebracht naar het asielcentrum voor de reconstructie van de ontvoering en de moord op de 9-jarige Daniël Chihadeh. De jongen werd op 25 april 2019 dood teruggevonden in een gracht aan de rand van het asielcentrum. De twee verdachten geven elkaar de schuld van de moord. De vader van Daniël is speciaal vanuit Duitsland overgekomen om de reconstructie bij te wonen.

Anderhalf jaar geleden werd het lichaam van de negenjarige Daniël aangetroffen op de terreinen van Fedasil in Broechem (Ranst). In het onderzoek naar zijn verdwijning en dood konden snel vijf verdachten opgepakt worden. De twee hoofdverdachten van 19 en 21 jaar zitten nog steeds vast op verdenking van gijzeling en moord. De mannen hadden het plan opgevat om een losgeld van 100.000 euro te eisen van de moeder van Daniël.

Tot dat losgeld betaald was zouden zij Daniël opsluiten in een verlaten hangar naast het asielcentrum. Daniël, een stevig mannetje voor zijn 9 jaar, liet zich niet doen. De twee ontvoerders gebruikten zoveel geweld dat Daniël uiteindelijk het leven liet. Zijn stoffelijk overschot werd weggestopt in een gracht en met wat takken en bladeren bedekt.

Twee verdachten Ali A. (22) en Fahmi A. (19) zitten nog altijd in de gevangenis. De twee mannen geven elkaar de schuld van het dodelijke geweld op Daniël. DNA-onderzoek op de kleding van Daniël heeft geen uitsluitsel gebracht.

De twee mannen doen vandaag in het asielcentrum de ontvoering en de moord over. De feiten speelden zich af in een uithoek van het terrein. Die plek is door de politie afgeschermd voor bewoners en pers. De advocaten van de verdachten, enkele familieleden waaronder de vader van Daniël zijn bij de reconstructie aanwezig. Ook wetsdokter Werner Jacobs is ter plaatse.