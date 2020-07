Mooimakers lanceert nieuwe modetrend met fashionista Tiany Kiriloff: afval weggooien is ‘Zomerlook 2020' emz

04 juli 2020

18u25 1 Antwerpen Mooimakers heeft zaterdag met een catwalk haar nieuwe campagne ‘Zomerlook 2020' gelanceerd op het Operaplein in Antwerpen. Op die manier hoopt de Vlaams organisatie tegen zwerfvuil iedereen ervan bewust te maken dat afval in de vuilbak gooien een look is die iedereen staat. Fashionista Tiany Kiriloff (41) is het gezicht van de campagne. “Al draag je een pimpelpaars jurkje of sokken in sandalen, afval moet je zeker op de juiste manier weggooien of mee naar huis nemen”, zegt ze.



Het is geen toeval dat Mooimakers de campagne ‘Zomerlook 2020' aftrapt in Antwerpen, de modestad bij uitstek. Op een catwalk kunnen passanten hun beste poses laten zien op het moment dat ze bijvoorbeeld een flesje water in de PMD-zak of leeg potje ijs bij het restafval gooien. Er worden daarvan vier foto’s genomen, die dan in een kort filmpje in de vorm van een GIF aan elkaar geplakt worden. Die compilatie is perfect deelbaar op sociale media.

Twee stokpaardjes

Voor de lens toont Kiriloff zich van haar beste kant wanneer ze haar afval weggooit. Als voorvechtster van een duurzame levensstijl is de fashionexperte vereerd dat ze het gezicht mag zijn van ‘Zomerlook 2020'. “Mode en duurzaamheid zijn twee van mijn stokpaardjes. Die gaan bij mij hand in hand om de wereld er net iets beter te laten uitzien. Mode kent trends, maar dat mag afval zomaar weggooien niet zijn. Sorteer je afval, neem het mee naar huis of hanteer iets herbruikbaar.” Ook Amber Musaliwa (14) en haar vriendin Favour Lekohmpu (13) poseerden met veel plezier. “Ik vind het wel belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan het correct weggooien van afval”, zegt Amber.

Zomeroutfit zonder afval

Met de zomercampagne zet Mooimakers alles in het werk om zwerfvuil in te dijken. “Iedereen draagt een leuke zomeroutfit, maar we willen iedereen aanzetten om tijdens zomerse uitjes ook verantwoord met afval om te springen”, klinkt het. Om de actie zo wijd mogelijk te verspreiden, zal Mooimakers met de catwalk ook nog langsgaan in Leuven, Brugge, Hasselt en Gent. Op recreatiedomeinen en aan de kust zal een mobiele versie met een bakfiets passeren. In totaal vinden er twee maanden lang dertig acties over heel Vlaanderen plaats. ‘Zomerlook 2020' krijgt ook een vervolg op sociale media en krijgt ondersteuning met een radiocampagne.