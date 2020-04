Mooie foto tijdens lockdown gemaakt? Antwerpse beroepsfotograaf doet warme oproep om beelden te delen op online platform Annelin Marien

27 april 2020

12u07 0 Antwerpen Hoe bizar deze tijd ook is, het blijft een uniek moment in onze geschiedenis. Beroepsfotograaf Sven Coubergs wil deze periode dan ook op een even unieke manier vastleggen. Hij lanceerde het online platform Hoe bizar deze tijd ook is, het blijft een uniek moment in onze geschiedenis. Beroepsfotograaf Sven Coubergs wil deze periode dan ook op een even unieke manier vastleggen. Hij lanceerde het online platform Antwerp Corona Life , waarop hij beelden van de stad in lockdown toont. “We denken ook aan een Gentse versie of bijvoorbeeld Hasselt Corona Life: eender welke grootstad zorgt in deze uitzonderlijke tijden gegarandeerd voor uitzonderlijke beelden.”

Antwerp Corona Life verzamelt beelden van de stad in lockdown door de lens van liefst zoveel mogelijk uiteenlopende fotografen: van professioneel tot amateur of de toevallige passant die met zijn gsm een bijzonder moment vastlegt. “Antwerp Corona Life biedt een venster op een stad die weliswaar gemuilkorfd is door een virus, maar die zich verre van monddood laat verklaren”, zegt Sven Coubergs. “Integendeel zelfs: net op dit moment zie je de veerkracht van een stad en haar inwoners. Dat gevoel willen we vastleggen op beeld, want misschien beleven we dit nooit weer.” (lees verder onder de foto)

Leuke invalshoeken

Voor Antwerp Corona Life hoopt Sven dat andere fotografen zijn voorbeeld zullen volgen. “Het enige dat we vragen is ons een kleine selectie van mooie, zelf genomen beelden te bezorgen. We waken enigszins over de kwaliteit, maar zeker zo belangrijk zijn: originaliteit, leuke invalshoeken én dat de coronaregels worden gerespecteerd. In Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Brugge of pakweg Kortrijk en Leuven: trek erop uit in de stad en deel je beelden met de rest van je stadsgenoten.”

Ook communicatie- of socialemediaspecialisten mogen zich vrijwillig melden om de stadsaccounts te managen. “En wie weet kunnen we na corona een prachtige overzichtstentoonstelling houden, of een boek met een selectie van de beste beelden uitbrengen”, droomt Coubergs.