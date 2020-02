Mooi cadeau: leasingplatform voor tweedehandsauto’s ‘Lizy’ haalt 1 miljoen euro op bij eerste verjaardag CVDP

19 februari 2020

16u07 0 Antwerpen Lizy, het digitale leasingplatform voor stock- en tweedehandsauto’s, krijgt op zijn eerste verjaardag een mooi verjaardagscadeau. D’Ieteren Auto investeert 1 miljoen euro om de verdere groei van het platform te ondersteunen.

Een jaar geleden lanceerde Lizy haar volledig digitale leasingplatform samen met D’Ieteren Auto. Lizy richt zich specifiek op freelancers, ondernemers en KMO’s, die momenteel vaak uit de boot vallen bij grote leasingbedrijven wegens te hoge prijzen en weinig flexibele contracten. Op het Lizy-platform vind je enkel jonge, kwaliteitsvolle stock- en tweedehandswagens terug. Hierdoor ligt de maandprijs van deze wagens 15 tot 40% lager dan bij nieuwe leasingwagens en zijn ze vrijwel meteen leverbaar. Lizy maakt leasen ook mogelijk voor kortere periodes (vanaf 3 maanden).

Het hele leasingproces verloopt volledig digitaal van begin tot einde: je kan alle wagens terugvinden op de website. Na het goedkeuren van de offerte wordt de wagen binnen twee weken aan huis geleverd. Onderhoud, herstellingen, verzekering en belastingen zijn allemaal in de prijs inbegrepen.

Succesverhaal

Wat een jaar geleden nog een primeur was voor de leasingsector, is nu reeds een succesverhaal. “We zijn heel tevreden met de sterke groei die Lizy het afgelopen jaar kende, met als kers op de taart de nieuwe investering van D’Ieteren”, vertelt Vincent Castus, Co-Founder van Lizy. “Dit toont duidelijk aan dat we de juiste snaar geraakt hebben in de markt.” Dankzij de samenwerking met nieuwe leasemaatschappijen werd ook het aanbod wagens stevig uitgebreid. Naast wagens uit de D’Ieteren stal zijn nu ook merken als BMW, Fiat en Mercedes op het platform terug te vinden.

Lizy is populair onder Antwerpenaars. “Na Brussel hebben we de meeste klanten in Antwerpen, die wonen zowel in het centrum als daarrond”, zegt CEO Sam Heymans. Het bedrijf ziet zich in de toekomst ook uitbreiden naar het buitenland. “We zijn volop aan het kijken wat de volgende stappen zijn voor Lizy. Ons concept slaat aan in België, dus waarom niet eens over de landsgrenzen gaan kijken?”