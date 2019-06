Monument van de ‘Meir van het Kiel’ verdwijnt: elektrozaak Sertyn stopt na 96 jaar Philippe Truyts

21 juni 2019

18u36 2 Antwerpen De Abdijstraat op het Kiel verliest zijn oudste winkel. Elektrozaak Sertyn sluit een van de komende maanden na 96 jaar de deuren. Generaties Antwerpenaren hebben er scheerapparaten, stofzuigers, koelkasten en tv’s gekocht. “De straat is achteruitgegaan, mijn klanten blijven weg”, mijmert zaakvoerder Dirk Van Santbergen (62), vierde generatie.

Het begint allemaal in 1923. ‘Specialiteit van het herstellen van Europeesche en Amerikaansche Radiotoestellen’: zo staat er op het eerste reclamebord van stichter Leon Sertyn. “Hij was mijn overgrootvader”, vertelt Dirk Van Santbergen. “Hij werkte als smid en maakte kroonluchters met gaslampen. Toen de elektrische lampen opkwamen, besloot hij een winkel te openen in de Abdijstraat. Leon overleed vrij vroeg. Na de oorlog is de zaak fors uitgebreid door de volgende generatie, met Aloïs en Jan Sertyn. Ik ben in de zaak gestapt in 1975, toen ik 18 was.”

Sertyn beleeft in de jaren zestig, zeventig en tachtig gouden jaren. Van Santbergen: “Een goed contact met onze klanten was altijd het belangrijkste. Daarom ben ik dit werk ook altijd graag blijven doen. De mensen appreciëren onze service. Wasmachines leveren op de tweede verdieping, via de trap: geen probleem. Koop je bij ons een tv, dan stellen we die thuis netjes af.”

Grote ketens

Maar zoals dat dan gaat: tijden veranderen. “De voorbije jaren werd het moeilijker om geld te blijven verdienen. Voor een stuk door de concurrentie van de grote ketens en de e-commerce. Op het internet vind je elk product wel ergens goedkoper. We leven in een wegwerpmaatschappij. Vroeger herstelden we vijf tot tien scheerapparaten per dag. Nu kopen de mensen meteen een nieuw toestel als hun oude defect is.”

Ook een andere evolutie dwingt Van Santbergen om – zoals hij dat zegt – ‘in schoonheid’ te eindigen. “Mijn traditionele cliënteel komt niet meer graag naar de Abdijstraat. Die autocohtone klanten voelen zich vreemd in wat vroeger ‘hun’ straat was.”

Service

Wanneer de winkel definitief de rolluiken neerlaat, staat nog niet vast. Van Santbergen: “Het zal zeker dit jaar zijn. Voorlopig krijg ik het nog niet over mijn hart om het bordje ‘Uitverkoop’ te hangen. Ik hou het op een banner met ‘Bedankt voor 96 jaar’. Ik moet bekennen dat ik wel bang ben voor dat pensioen. “Misschien werk ik nog wel wat verder bij mijn technieker. Mijn klanten mogen gerust zijn: ze krijgen nog service via die man.”

Baanwinkels

Bert Van Buggenhoudt, voorzitter van de lokale winkelvereniging, betreurt het einde van Sertyn. “Spijtig, absoluut. Maar het verdwijnen van traditionele winkels zie je overal in de stad en in Vlaanderen. De mensen kijken niet meer naar de service van een buurtwinkel, enkel naar de prijs. En dan rijden ze liever 30 kilometer naar een baanwinkel om bij een keten elektro te kopen. Jongeren maken van hun oren over het milieu, maar doen intussen vlotjes mee aan de wegwerpcultuur.”

Maar hij wijst ook op de sterke punten van de Abdijstraat. “Elk pand dat leegkomt, wordt onmiddellijk weer ingevuld. Het allochtone karakter van de Abdijstraat? We zijn nog steeds de Meir van het Kiel. Alleen richt die zich nu tot een ander publiek.”