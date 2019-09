Monopoly Antwerp nu ook mét Olympisch Stadion te koop ADA

26 september 2019

14u18 0 Antwerpen Een doorn in het oog van de Beerschotsupporter, dat was de nieuwste versie van Monopoly Antwerpen. Zonder Olympisch Stadion maar wel met de Bosuil. Daarom komt er een versie op de markt met sticker van het Beerschotstadion zodat de Bosuil overplakt kan worden.

Sinds vorige week ligt Monopoly Antwerpen opnieuw in de winkel. Het populaire gezelschapspel heeft een Antwerps tintje gekregen en zo kan je bijvoorbeeld de Meir, het Centraal Station of de ZOO kopen. Maar ook het Bosuilstadion is te koop. En dat kunnen de Beerschotsupporters niet zomaar laten passeren.

Daarom komt er nu toch ook een versie op de markt met het Olympisch stadion. “Na de nipte winst van de Bosuil om het laatste vakje van het spelbord in te vullen, heeft Mr Monopoly toch al wat slapeloze nachten gehad. Mr. Monopoly is immers fan van alles wat leeft in de stad en kreeg te horen dat heel wat Beerschot Wilrijk fans het jammer vonden dat hun historisch Olympisch stadion het spelbord niet heeft gehaald. Het stadion dat in 1920 reeds dienst deed als centrale sportarena voor de Olympische Spelen in Antwerpen”, vertelt verdeler Pieter De Wulf.

De Beerschotfan krijgt nu de kans om een uitbreidingsset te kopen. Deze set bestaat uit een sticker met een afbeelding van het Olympisch stadion en een bijhorend eigendomsbewijsje. Met deze sticker kan de Beerschot Wilrijk fan het Bosuilstadion van het bord vegen. Deze uitbreidingsset is beschikbaar online via www.MonopolyAntwerpen.be en bij de Sinjoor Store.