Monopolie van DEME en Jan De Nul op Linkeroever vanaf 2022 ten einde BJS

08 juni 2019

11u23 0 Antwerpen Er komt een einde aan het monopolie op de baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever. Vanaf 2022 kunnen alle baggeraars ter wereld, en niet enkel DEME en Jan De Nul, meedingen naar baggercontracten.

De Belgische Staat wees in 1972 alle baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever toe aan drie baggeraars: de Algemene Baggermaatschappij en Ackermans en van Haaren (die ondertussen allebei opgegaan zijn in DEME) en Jan De Nul. Het contract vermeldde geen einddatum of een jaarlijks baggervolume en bleef zo 47 jaar lang lopen. Er moet immers voortdurend gebaggerd worden om te vermijden dat de dokken en de vaargeulen zouden dichtslibben.

Het verbreken van het contract, dat het onmogelijk maakte voor andere baggeraars om mee te dingen naar de opdracht (en in strijd was met de wetgeving op overheidsopdrachten), zou gepaard kunnen gaan met een forse schadevergoeding, op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Verschillende pogingen om het contract te beëindigen mislukten in het verleden keer op keer.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn diensten hebben nu kunnen bedingen dat het omstreden contract na 47 jaar stopgezet wordt, zonder dat Vlaanderen een schadevergoeding moeten betalen. De baggerwerken op Linkeroever zullen geïntegreerd worden in de lopende baggercontracten. Deze lopende baggercontracten lopen dan nog tot begin 2022 en daarna kunnen alle baggeraars meedingen naar alle baggerwerken. Bovendien worden alle baggerwerken ook aan elkaar gekoppeld. Wat nu nog drie verschillende baggercontracten zijn, zal in de toekomst nog maar één baggercontract zijn.