Mondmaskerplicht goed nageleefd in Antwerpse restaurants en cafés, op drukke straten een pak minder emz

25 juli 2020

22u36 0 Antwerpen Een vuurdoop was het zaterdag voor Antwerpen: voor de eerste keer was een mondmasker verplicht in drukke straten en bij aankomst of vertrek op café of restaurant. Ook wie in horecazaken naar het toilet gaat, moet even zijn mondkapje opzetten. Onze reporter ging een kijkje nemen of die nieuwe maatregelen nageleefd werden. Dat leek te lukken, al droegen op de Meir toch wel wat shoppers of passanten geen mondmasker. Of met het mondmasker op de nek en kin.

De tweede coronagolf gaat hard in Antwerpen. Daar lijkt op de Meir echter weinig van aan. Mensen lopen kris kras door elkaar. De anderhalve meter afstand kan niet echt gegarandeerd worden. De meerderheid draagt wel een mondmasker, maar af en toe hangt die op de kin om beter te kunnen babbelen of wordt de neus niet afgeschermd. Dan heeft die bescherming weinig nut, natuurlijk. Sommigen laten het zelfs na een mondmasker te dragen, hoewel dat volgens het Ministerieel Besluit verplicht is op drukke straten. “In het begin zullen we daarop vooral sensibiliseren”, aldus Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Een winkel binnengaan zonder mondmasker is praktisch onmogelijk. Wie de bescherming nog niet aan heeft op die nog in de nek heeft hangen, zet het mondkapje alvorens het betreden van een winkel dan toch plichtbewust op. “Dat wordt vanaf zaterdag wel strikt gehandhaafd”, zegt Vermant. Wat wel eens gebeurt, is dat een iets te enthousiaste shopper zijn mondmasker afhaalt om even iets naar een kameraad of vriendin te roepen. Gelukkig gebeurt dat slechts sporadisch.

Geen aanpassing

De twee jongedames Anaïs Luis Vieira (17) en Margot Mens (18) uit Kalmthout houden zich netjes aan de nieuwe regels. Met een mondmasker op kuieren de twee vriendinnen op de Meir. “Zelf werken we allebei 7 à 8 uur per dag in de horeca met een mondmasker. Voor ons is dit dus eigenlijk geen aanpassing. Als je wil shoppen, moet je het er natuurlijk voor over hebben een mondmasker te dragen. We merken dat sommige mensen geen mondmasker dragen op straat. Daar maken we niet zo’n probleem van, zolang de anderhalve meter afstand wel bewaard blijft. Soms doen we het ook even af om te ademen”, zeggen ze.

Begrip

Wie na een paar uurtjes shoppen zin heeft in een colaatje of een fris pintje, moet zijn mondmasker wel nog aanhouden totdat hij aan tafel zit. “In het begin was dat toch nog niet helemaal duidelijk. Aan enkele klanten heb ik moeten zeggen ‘u mag hier iets drinken, maar zet eerst even u mondmasker op als u aankomt’. Daar doen ze dan wel niet moeilijk over”, vertelt Marijn Kin (34), zaakvoerder van brasserie De Zon en brasserie De Post op de Groenplaats.

Waar klanten meer last mee hebben, is de verplichte registratie van gegevens. Dat merkt niet alleen Kin, maar ook Gunther Dieltjens van brasserie The Bistro. Voor beide horeca-uitbaters is het net als voor de marktkramers op het Theaterplein opvallend rustig. “Dit is voelt voor mij niet als een zaterdag. Ik heb al een deel van het personeel naar huis laten gaan”, zegt Dieltjens. Dat geldt ook voor brasseries De Zon en De Post. “Ik werk met bijna de helft minder personeel. Ach, dat is zo slecht niet in de huidige situatie. En we kunnen beter nu door de zure appel heen bijten dan dat we binnen een maand weer dicht moeten”, zegt hij.

Goed doel

Ondanks de slechte cijfers lieten Agnes Van Moere (71) en Tony Synowiec (73) uit Beveren zich niet tegenhouden om een stukje te gaan eten bij het Grieks restaurant Apollon Grill op de Oude Koornmarkt. Het mondmasker aandoen bij aankomst en vertrek of toiletbezoek doen ze zonder boe of bah. “Het is voor het goede doel. We maken er dan ook geen probleem van”, vertellen ze.

Ook Kathleen Verstraelen (50) heeft weinig moeite met het dragen van een mondmasker waar nodig. “Als verpleegkundige bij het ZNA begrijp ik het heel goed. Zolang op café gaan zo kan blijven, vind ik het dik in orde. Maar iedereen moet wel zijn gezond verstand gebruiken”, zegt ze vanop het terras van De Zon. Haar vriendin Jeanneke Wouters (70) ondervindt toch wel een probleem bij de nieuwe maatregel. “Zo het op- en afzetten is wel lastig”, reageert ze.

‘Schijnveiligheid’

De Nederlandse kameraden Io (22), Vincenzo (22), Bernard (22) en Mark (22) op het terras van Sals café op de Groenplaats menen zelfs dat het aanhouden van het mondmasker bij aankomst of vertrek op café en om naar het toilet te gaan tussen een pintje door ‘bullshit’ is. “Ofwel helemaal, ofwel helemaal niet. Dit is schijnveiligheid. In Nederland hoeft dit niet. Bij ons mogen we dan weer niet zo dicht op elkaar zitten op café als we niet tot hetzelfde huishouden behoren. Maar wat moet, dat moet. We houden ons wel aan de regels.”

De meesten lijken de maatregelen te respecteren, ook al zijn ze er inhoudelijk niet altijd mee akkoord. Zelfs een drinkebroer aan café De Kroeg keert met zijn mondmasker correct aan terug van het toilet tot aan de tafel om zijn pint verder op te drinken. Toch wel iet of wat geruststellend.