Mondmaskermachine of circulair schoonmaakproduct: stad Antwerpen maakt 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met innovatieve oplossingen Annelin Marien

19 september 2020

13u12 0 Antwerpen Zeven bedrijven krijgen samen één miljoen euro van de stad om een innovatief voorstel verder uit te werken of te verwezenlijken. De stad selecteerde de zeven inzendingen na een oproep naar oplossingen om de economie toekomstbestendig te maken. “De Antwerpse metropool moet een trekkersrol spelen op het vlak van digitale innovatie”, aldus schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering Claude Marinower.

In maart lanceerde de stad een oproep om innovatieve oplossingen voor problemen te ontwikkelen in het kader van de coronacrisis. 110 bedrijven zonden een voorstel in, daaruit koos een jury zeven bedrijven die een financiële bijdrage krijgen voor hun project. De zeven winnaars krijgen samen 1 miljoen euro uit het stedelijke compensatiefonds dat werd opgericht om onder meer Antwerpse bedrijven te wapenen tegen de coronacrisis. Afhankelijk van hun voorstel krijgen ze een bedrag van 25.000 tot 200.000 euro toegekend.

Het eerste bedrijf dat een premie krijgt, is project Foster | The Future of Shopping, een uniek winkelconcept op de Meir. Ondernemers testen er concepten en shoppers ontdekken en beleven er lokale producten, merken en toepassingen. Ten tweede zal IO Lab een makerspace opzetten in innovatiehub The Beacon. Dit initiatief van wetenschapper en uitvinder Anthony Liekens (bekend van tv-programma Team Scheire) wordt een ontmoetingsplaats voor zowel bedrijven, organisaties en kennisinstellingen als burgers. Verder ontwikkelde Talenco een machine die het filtermateriaal maakt voor mondmaskers voor de gezondheidszorg. Technologiebedrijf Rombit zal armbandjes ontwikkelen voor contact tracing op sport- en cultuurevenementen. Byteflies ontwikkelt sensortechnologie voor de zorgsector: met behulp van een kit voor thuisgebruik kan zorgpersoneel van op afstand de gezondheidstoestand van herstellende Covid-19-patiënten opvolgen. Probibel is een start-up met een uniek circulair schoonmaakconcept, waarbij goedaardige microben gebruikt worden om hardnekkig vuil en slechte microben aan te pakken. En ten slotte bedacht Rafaël Hautekiet als ingenieur gespecialiseerd in artificiële intelligentie een innovatieve oplossing genaamd PolyPerception om plastic verpakkingsafval beter te recycleren.