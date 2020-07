Mondmasker verplicht op hele domein Zoo van Antwerpen en Planckendael emz

26 juli 2020

15u47

Bron: Belga 2 Antwerpen Een mondmasker dragen is vanaf dit weekend verplicht op het hele domein van de Zoo van Antwerpen en het Mechelse dierenpark Planckendael. De dierentuinen delen mondmaskers uit aan de ingang.

Steeds strenger wordt de mondmaskerplicht in Antwerpen. Zo moeten Antwerpenaren vanaf maandag verplicht een mondmasker op zak hebben. Ook het beleid van de Antwerpse Zoo wordt strikter. Terwijl bezoekers voordien enkel in gebouwen en op de drukste plaatsen een mondmasker moesten dragen, is dat vanaf dit weekend op het hele domein verplicht. Dat geldt eveneens voor Planckendael. De dierentuinen wijzen op hun website erop dat los van de mondmaskerplicht het afstand bewaren van andere bezoekers de regel blijft. Een beperkte capaciteit om drukte te vermijden, is nog steeds van kracht. Her en der wordt er alcoholgel voorzien om de handen regelmatig te kunnen ontsmetten.

