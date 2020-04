MoMu zal pas volgend jaar opnieuw open zijn Jan Aelberts

13 april 2020

16u44 2 Antwerpen Het Antwerpse MoMu zal pas volgend jaar de deuren opnieuw openen. In 2018 ging het modemuseum dicht voor verbouwingen. Door de impact van het coronavirus lopen die vertragingen op en zal het gebouw pas volgend jaar klaar zijn.

Het ModeMuseum in de Nationalestraat is al ruim twee jaar gesloten en dat zal het nog ongeveer een jaar langer zijn. “De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van ons team en onze bezoekers zijn belangrijker dan de heropening”, klinkt het. Een definitieve datum voor de heropening is er nog niet.