MoMu Antwerpen en Texture Kortrijk organiseren samen tentoonstelling 'Textiel in Verzet’ Jan Aelberts

23 juli 2019

18u33 1 Antwerpen Het MoMu in Antwerpen en Texture Kortrijk organiseren samen ‘Textiel in Verzet’. De nieuwe tentoonstelling is in samenwerking met journaliste Samira Bendadi en fotografe Mashid Mohadjerin. De tentoonstelling vertelt verhalen over oorlog, crisis en vluchtelingen aan de hand van kleding en textiel.

Journaliste Samira Bendadi en fotografe Mashid Mohadjerin combineren hun kunsten om het publiek onder te dompelen in de verhalen. Migratie is voor zowel Bendadi als Mohadjerin een belangrijk deel van hun leven. Met behulp van kleding en textiel brengen ze daarrond boeiende verhalen.

Bezoekers van de tentoonstelling maken kennis met nooit eerder vertelde aspecten van het leven van Belgische immigranten, kijken achter de schermen van textielwinkels opgericht en gerund door vrouwelijke vluchtelingen in Libanon en in Palestijnse vluchtelingenkampen en ontdekken het geheim achter het doorgeven van de kunst van het borduurwerk aan de volgende generatie.

Wie de verhalen en foto’s van het duo wil bezichtigen kan van 15 november 2019 tot 16 februari 2020 terecht in Texture Kortrijk. In het voorjaar van 2020 verhuist de tentoonstelling naar Kunsthal Extra City in Antwerpen.