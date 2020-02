Mogelijke tweede coronapatiënt in ons land blijkt loos alarm: “Symptomen wijzen niet op corona” Toon Verheijen

06 februari 2020

19u51 738 Antwerpen Bij de patiënt die donderdagavond is binnengebracht in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis met mogelijke symptomen van het coronavirus, gaat het om een loos alarm. Dat zegt de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Jan Eyckmans. “Niets in de symptomen wijst op corona.”

Volgens Eyckmans heeft het labo van de KU Leuven in totaal al 84 gevallen waarbij er indicaties waren dat het om een coronabesmetting zou kunnen gaan, een test uitgevoerd die negatief bleef. Er is dus nog maar weet van één persoon die besmet is met het virus in ons land. De man ligt in quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

In het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis was donderdagavond een patiënt binnengebracht die onlangs in China was. De patiënt in kwestie is meteen geïsoleerd en getest, zo bevestigde het ziekenhuisnetwerk ZNA eerder. “Hij of zij werd met een ziekenwagen in het Stuivenbergziekenhuis binnengebracht”, zegt woordvoerster Renee Willems. “We hebben meteen de bevoegde instanties op de hoogte gebracht en alle nodige maatregelen genomen.”