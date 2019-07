Mogelijk geurhinder door werken op terreinen Blue Gate BJS

01 juli 2019

17u12 0 Antwerpen Aan het oude voetbalveld vlakbij de Herenpolder- en Krugerbrug, op de terreinen van Blue Gate Antwerp, zijn vanaf maandag 1 juli opnieuw saneringswerken gestart. Die zorgen mogelijk voor een onschadelijke dieselgeur in de ruime omgeving.

Net als een jaar geleden wordt er op die site verontreinigde grond afgegraven. Daardoor ruiken mensen in het zuiden van het district Antwerpen of in Hoboken of Wilrijk misschien een zware dieselgeur. Wie thuis last heeft, wordt aangeraden om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden en de ventilatie af te zetten zolang de hinder duurt.

Deze saneringswerken zorgen afhankelijk van de weersomstandigheden dan wel voor een onfrisse geur, maar de vrijkomende stoffen zijn niet schadelijk voor uw gezondheid.

De luchtkwaliteit wordt tijdens de werken continu gemonitord. Ook volgen de brandweer, de milieudienst van de stad en de politie alles van nabij op.

De aannemer neemt voorzorgsmaatregelen om de geurhinder te beperken: het terrein stukje per stukje af te graven, tijdens de werken met water en een geurbestrijder te sproeien én de afgegraven grond telkens zo snel mogelijk weg te voeren.

Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de saneringswerken zullen duren.