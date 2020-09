Mogelijk acht maanden cel met uitstel voor moeder van vondeling Jasper van der Schoot

17 september 2020

13u20 0 Antwerpen Het parket vorderde gisteren acht maanden cel met uitstel en 800 euro boete voor een Poolse vrouw uit Antwerpen die haar kind te vondeling legde. Volgens de advocaat van de vrouw had ze nog nooit van de vondelingenschuif gehoord. De procureur vond dat de moeder de situatie anders had kunnen aanpakken en vordert dus nu een celstraf.

De feiten dateren van 5 maart 2019. Toen vond een schoonmaakster een pasgeboren kind in de hal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg in Antwerpen, niet ver van de Grote Markt. De baby, die later tot ‘Arthur’ zou worden gedoopt, was gewikkeld in een deken en zat in een papieren zak.

De politie kon door middel van camerabeelden een vrouw (39) van Poolse afkomst identificeren die dan ook onmiddellijk ondervraagd werd. Zij bekende inderdaad de moeder van het kind te zijn en vertelde dat ze ongewenst zwanger was geraakt en met privéproblemen kampte. Niemand uit haar persoonlijke kring was van haar zwangerschap op de hoogte en ze was ook alleen bevallen.

Paniek

Na haar bevalling raakte de vrouw in paniek en besloot ze een plek te zoeken om haar kind achter te laten. Dat deed ze in het bewuste appartementsgebouw, omdat ze dacht dat de baby daar snel gevonden zou worden. Van de vondelingenschuif had de vrouw naar eigen zeggen nog nooit gehoord en ze wist verder ook niet bij wie ze terecht zou kunnen met haar situatie.

Kort na de ondervraging werd de vrouw door de onderzoeksrechter vrijgelaten, maar het parket wilde haar voor de rechtbank brengen voor het achterlaten van een minderjarig kind. De raadkamer besliste in oktober om de vrouw een opschorting te verlenen, maar het parket ging daartegen in beroep. Volgens de procureur had de vrouw de situatie anders kunnen aanpakken en wilde de rechtbank een signaal geven door de vrouw voor haar daad te vervolgen. Nu vordert het OM dus 8 maanden cel en 800 euro boete.