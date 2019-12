Moeten we straks betalen om fiets onder Astridplein te parkeren? Stad en NMBS onderzoeken mogelijkheden om deel fietsenstalling veiliger te maken Caroline Van de Pol

04 december 2019

18u08 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur en de NMBS voeren gesprekken over het betalend maken van een deel van de fietsenstalling aan het Centraal Station. Ze willen daarmee de veiligheid van deze ondergrondse parking verbeteren.

De fietsparking onder het Astridplein is open sinds 2006 en biedt plaats aan duizend fietsen. Heel wat pendelaars stallen er gratis hun tweewieler om nadien de trein te nemen in het Centraal Station. Toch heeft de fietsenstalling een slecht imago. Dit komt door de aanwezigheid van heel wat daklozen en het feit dat de fietsen een gemakkelijk doelwit zijn voor dieven.

Het Antwerpse stadsbestuur en de NMBS onderhandelen om een deel van de ondergrondse fietsenstalling betalend te maken. “Er is een vraag van reizigers naar een beter beveiligde en dus een betalende fietsparking. We voeren hierover gesprekken, maar het is nog te vroeg om details te geven. We kunnen al wel zeggen dat het slechts om een deel van de fietsenstalling zal gaan”, vertelt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. Ook op het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis is men schaars met uitleg. “Er zijn hierover gesprekken tussen de stad en de NMBS, maar meer kan daarover niet gezegd worden”, laat woordvoerder Dirk Vermeiren weten.

Als een fietsenstalling degelijk bewaakt wordt en comfortabel is, dan hebben wij er geen probleem mee dat er geld wordt gevraagd. De eerste 24 uur zouden wel sowieso gratis moeten blijven om mensen te stimuleren om met de fiets naar het station te komen Renaat Van Hoof (Fietsersbond)

Daklozen en fietsendieven

Volgens een medewerker van fietspunt Antwerpen-Centraal zou een betalend systeem met een badge een oplossing kunnen bieden tegen de overlast. “Er slapen hier heel wat daklozen en er worden veel fietsen gestolen. Wij houden tussen 7 uur en 19 uur toezicht, maar ‘s nachts hangen er alleen maar camera’s. Sommige vrouwen durven hier niet komen als het donker is omdat ze zich onveilig voelen.” Een deel van de fietsenparking wordt door de stad gebruikt om fout geparkeerde fietsen te stallen. “Die fietsen worden verwijderd in de buurt van Centraal Station. Wanneer de eigenaars ze komen ophalen, krijgen ze de eerste keer een pv en de tweede keer een gasboete, heb ik horen zeggen.” De stad treedt sinds begin oktober strenger op tegen foutparkeerders na de lancering van de nieuwe parkeerzones voor fietsen, steps en scooters.

De Fietsersbond vindt een deel van de parking betalend maken geen oplossing voor het probleem. “Met een kleine veilige zone die betalend is, blijft er nog steeds een grote onaangename zone behouden”, zegt woordvoerder Renaat Van Hoof. “Als een fietsenstalling degelijk bewaakt wordt en comfortabel is, zoals dat in Nederland gebeurt, dan hebben wij er geen probleem mee dat er geld wordt gevraagd voor het langer parkeren. De eerste 24 uur zouden wel sowieso gratis moeten blijven om mensen te stimuleren om met de fiets naar het station te komen.”

Boete bovengronds, betalen ondergronds

Wouter Van Besien van Groen vindt het niet juist om geld te vragen voor het gebruik van de parking. “Mensen die de fiets en de trein nemen, lossen mee het mobiliteitsprobleem op. Barrières creëren door ze in de kosten te brengen is niet wat er moet gebeuren. Het gebouw voldoet niet aan de kwaliteitscriteria en daar moet iets aan gebeuren, maar die investering moet niet worden afgewenteld op de gebruikers”, zegt hij. Ook JONGCD&V Antwerpen is tegen het idee van een betalende fietsenstalling. “De stad heeft mensen al in de ondermaatse fietsparking moeten dwingen met het dreigement van boetes en het knippen van fietsen. Nu gaat men voor diezelfde fietsenstalling nog geld vragen ook. Met deze actie lijkt het stadsbestuur een graaibeleid op poten te zetten. Boetes bovengronds, betalen ondergronds”, zegt kandidaat-voorzitter Pieter De Cock.

Op het Astridplein bevestigen veel mensen de overlast aan de fietsparking, maar toch zien ze het niet zitten om ervoor te betalen. “Er is hier inderdaad hinder van daklozen die vuil achterlaten en mensen die op de grond urineren, maar ik denk niet dat geld ervoor vragen dat gaat oplossen. Ik zou het hier proberen mijden als het geld kostte”, zegt M. Hosten (38). “ Andere pendelaars vinden het een normale zaak dat de stad een veilige en gratis fietsenstalling aanbiedt: “Ze moeten net stimuleren dat wij de fiets en het openbaar vervoer gebruiken.”