Moet molen uit 1775 wijken voor plannen van stad? “In heel dossier over opwaardering Sint-Anneke geen woord over onze molen” David Acke

29 augustus 2019

09u31 7 Antwerpen “Ik ben bezorgd over de toekomst van de molen want in de plannen van de stad om Sint-Anneke op te waarderen vind ik er niets over terug.” Dat vertelt molenaar Herman Vercammen. Hij hoopt dat de stad de historische en culturele waarde van de molen inziet en hem op zijn plek laat staan waar hij al sinds 1937 staat. “Het is een landmark en vormt de toegangspoort tot Antwerpen langs de Schelde.” De stad maakt gewag van een mogelijke verhuis.

Al sinds 1937 staat de maalmolen ‘t Veertje statig aan de Scheldebocht op Linkeroever maar de maalmolen dateert eigenlijk al van 1775. Molenaar Herman Vercammen staat in voor het onderhoud van de molen en leidt met veel plezier mensen rond elke laatste zondag van de maand. Maar daar komt binnenkort misschien een einde aan. “De stad wil heel Sint-Anneke opwaarderen en we hebben al alle plannen doorgenomen maar over onze molen wordt met geen woord gerept”, vertelt Herman. Hij vreest dat de stad geen meerwaarde in de molen ziet.

Het is een uniek exemplaar. Een typisch Brabants model. Zo een molen vind je bijvoorbeeld nergens in Nederland Molenaar Herman

“En dat zou onterecht zijn”, vertelt hij aan zijn ‘t Veertje. “Het is een uniek exemplaar. Een typisch Brabants model. Zo een molen vind je bijvoorbeeld nergens in Nederland waar ze toch enorm veel molens hebben. Bovendien is het een landmark geworden voor veel Antwerpenaren maar ook voor de passagiers van de cruiseschepen. De molen vormt samen met het Havenhuis de toegangspoort tot de stad.”

Verhuis?

Op het kabinet van schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder laat men weten dat het RUP Sint-Anneke nog in opmaak is. “In het bestuursakkoord De Grote Verbinding wordt er gewag gemaakt van het verhuizen van de molen. Dit is echter een mogelijke piste waar momenteel nog wordt over nagedacht. Concrete plannen zijn er nog niet momenteel.”

Dat Herman gepassioneerd is door molens merken we wanneer we een rondleiding krijgen in zijn paradijs. “Dit zijn de maalstenen, de bak waar het gemalen meel in terechtkomt, langs hier worden de zakken graan naar boven getrokken via een katrol. Wist je dat dat zowel met de hand als mechanisch kan?” Bezoekers zullen zich na een rondleiding van Herman heel even molenaar kunnen noemen.

Volledig gerestaureerd

Graan wordt er momenteel niet meer gemalen al zou de molen dat wel kunnen omdat hij maalvaardig is. “In 2008 is hij volledig gerestaureerd maar omdat we maar sporadisch malen kunnen we meel enkel gebruiken voor veevoeder. Maar het liefst zou ik veel meer malen natuurlijk.” Herman hoopt dat de stad het culturele belang van de molen inziet en de molen ook opnemen in het plan van de totale opwaardering van Sint-Anneke.

“Onder de molen heb je een gigantische horecaruimte. Vroeger had je hier een Chinees restaurant maar sinds dat afbrandde twee jaar geleden is er niets meer mee gedaan. Een nieuwe zaak zou alles nieuw leven inblazen en zou de molen opnieuw aantrekkelijk maken als toeristische trekpleister.