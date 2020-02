Moet Antwerpse drugsproblematiek meer op nationaal niveau aangepakt worden? “Dit gaat niet enkel over Antwerpen” ADN

05 februari 2020

19u16

Bron: Belga 0 Antwerpen De drugscriminaliteit in Antwerpen zou meer op federaal niveau moeten bestreden worden. Dat blijkt althans uit een evaluatie van het zogenaamde ‘Stroomplan’, het plan dat de Antwerpse drugsproblematiek moet aanpakken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt dat de volgende federale regering in actie zal schieten. “Dit gaat niet enkel over drugs en ook niet enkel over Antwerpen”, zegt hij.

Het ‘Stroomplan’ werd begin 2018 gelanceerd als antwoord op de toenemende problemen van cocaïnesmokkel en cocaïnehandel via de Antwerpse haven en de daaruit voortvloeiende vormen van criminaliteit in en rond de stad. Doel van het plan: een maximale samenwerking tussen lokale en federale politie, gerecht, douane, inspectiediensten en stadsbestuur.

In het kader van het Stroomplan werden intussen al heel wat arrestaties en inbeslagnames uitgevoerd. Maar er blijken ook veel moeilijkheden. Zo werd er een leegloop gesignaleerd binnen het nieuw opgerichte Kali-team, dat de drugsmaffia moet bestrijden. De speciale samenwerking tussen het drugsteam van de lokale politie en dat van de federale politie liep al van bij aanvang moeizaam.

Spanningsveld

De stad Antwerpen bestelde een studie bij het ‘Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)’ van de Universiteit Gent ter evaluatie.

Die studie legt nu op basis van documenten en interviews het spanningsveld tussen de verschillende partners bloot. "De veelheid aan relevante actoren, bevoegdheden, beleidsplannen en regelgevende kaders is een obstakel in het nastreven van een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid", concluderen de onderzoekers onder meer.

De onderzoekers stellen concreet bijvoorbeeld vast dat de medewerkers aan het Stroomplan geregeld op juridische obstakels botsen. Zo ligt de haven nog steeds in twee afzonderlijke gerechtelijke arrondissementen en heeft het Kali-team onvoldoende toegang tot allerlei databases. De studie stelt ook een gebrek aan onderzoekscapaciteit vast bij politie én gerecht.

De volgende federale regering moet doorzettingsvermogen aan de dag leggen om de drugsproblematiek en de daaraan verwante criminele activiteiten te bestrijden Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA)

Het adviseert dat het federale niveau het plan meer moet ondersteunen en het moet integreren in federale, overkoepelende beleidsplannen. Er wordt een coördinerende rol voor het federaal parket en de Nationale Veiligheidsraad voorgesteld, alsook een “Kruispuntbank Veiligheid” die ervoor moet zorgen dat de informatieuitwisseling tussen de verschillende actoren minder stroef verloopt.

“Doorzettingsvermogen nodig”

"Zoals de onderzoekers aangeven, gaat dit niet enkel over drugs en ook niet enkel over Antwerpen", reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

"De volgende federale regering moet doorzettingsvermogen aan de dag leggen om de drugsproblematiek en de daaraan verwante criminele activiteiten te bestrijden. Ze zou er daarom goed aan doen de aanbevelingen op te volgen, meer mensen en middelen ter beschikking te stellen, en meer juridische en organisatorische slagkracht te creëren."

De Wever stelt verder dat het Stroomplan "pionierswerk" is en dat het dus logisch is dat er nog hindernissen moeten worden overwonnen. "De multi-agency approach is uniek in ons veiligheidslandschap", zegt hij. "Dat heeft het voorbije jaar cultuurverschillen tussen verschillende veiligheidspartners naar boven gebracht. Op zich is dat een goede zaak, want juridisch-technische muren die samenwerking hinderden, kwamen op die manier sneller aan de oppervlakte.”