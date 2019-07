Moeilijke jongen steekt isoleercel in brand Patrick Lefelon

02 juli 2019

17u59 1 Antwerpen De jongeman is nog geen achttien en toch riskeert hij 40 maanden celstraf. De aanklager beticht hem van twee brandstichtingen. Jonathan T. zit voorlopig opgesloten in de speciale gevangenis van Tongeren, voor minderjarigen die uit handen zijn gegeven.

Met gezwinde pas kwam Jonathan T. de rechtszaal binnen. Hij heeft in zijn jonge leven al wat tijd doorgebracht in het justitiepaleis. Vanaf zijn 12de werd de jongen met Congolese roots onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst. Over twee weken wordt hij achttien jaar. Die verjaardag zal hij vieren met zijn eerste veroordeling door de rechtbank voor volwassenen. De jeugdrechter heeft hem doorgestuurd.

Jonathan T. moet zich verantwoorden voor twee brandstichtingen. Eén daarvan, op 24 november 2017, in de gesloten instelling van Mol, geeft hij toe. Hij was gestraft en in de isoleercel opgesloten. Tot twee keer toe stak hij daar zijn hoofdkussen en zijn deken in brand. De politie moest eraan te pas komen om de aansteker af te nemen.

De tweede brandstichting ontkent Jonathan T. Volgens de openbare aanklager had hij in augustus vorig jaar ruzie gemaakt met een bewoonster in de Demerstraat, aan park Spoor Noord. Hij was er aan de deur gezet. Tegen de ochtend schrok de bewoonster, die in een zetel aan de straatkant lag te slapen, wakker toen iemand een flesje brandstof over haar leeggoot. De dader had het flesje door een spleet van het openstaande raam gestoken .

Jonathan T. ontkent dat hij de dader was, hoewel de politie later twee flesjes onder het raam vond waarop DNA-sporen van Jonathan T. zaten.

De procureur vindt het welletjes. “Jonathan T. is intrinsiek gevaarlijk. Tijd dat wij hem met een celstraf van 40 maanden dat laten voelen. De strafuitvoeringsrechtbank kan dan beslissen wat er verder met hem moet gebeuren.

Advocaat Ben Crosiers legde uit waarom Jonathan T. de tweede brandstichting ontkent. Niemand van de getuigen had hem het flesje door het raam zien duwen. Zij hadden hem enkel in de buurt zien rondlopen.

“Deze jongeman heeft tal van emotionele en gedragsproblemen. Zelfbeheersing is lastig. Hij is gemakkelijk agressief. In een gevangenis zal daar niets aan veranderen. Geef hem geen effectieve straf maar leg hem voorwaarden op zodat hij buiten de gevangenis aan die problemen kan werken”, aldus advocaat Crosiers.

De rechter doet uitspraak op 11 juli.