Moedige fietsers trappen voor 1.000km tegen kanker Annelin Marien

30 mei 2019

14u16 4 Antwerpen Al enkele jaren is het hemelvaartweekend het 1.000km-weekend, en op deze eerste dag rijden de moedige fietsers van Mechelen naar Antwerpen en terug. Het peloton werd vanmiddag op gepaste wijze onthaald op Linkeroever, met een erehaag en heel wat gejuich.

Vier dagen lang zullen duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. Vandaag gaat de etappe van Mechelen naar Antwerpen, waar de fietsers vanmiddag met de nodige luister werden onthaald. In ‘middagstad’ Antwerpen was heel wat te beleven: een evenementendorp met pumptrack, dj’s en fanfares, springkastelen en kinderanimatie,... Sinds 2012 wordt er in de middagstad ook telkens een erehaag gemaakt voor de fietsers, en iedere toeschouwer kreeg ook een fietsbel om de helden van het hemelvaartweekend gepast te onthalen in Antwerpen.

In totaal trappen de teams 125 kilometer, verdeeld in acht etappes. De volgende dagen wordt er ook nog naar Zedelgem, Diest en Oudenaarde gereden. En dat allemaal voor Kom Op Tegen Kanker: de vele teams hebben elk minstens 5.000 euro ingezameld. De opbrengst van de tiende editie van de 1.000km tegen kanker gaat naar klinisch onderzoek voor de behandeling van kanker.

