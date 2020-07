Moederbedrijf Europcar trekt stekker uit Scooty: deelscooter verdwijnt definitief uit straatbeeld ADA

18u41 3 Antwerpen De rode deelscooter van Scooty verdwijnt na drie jaar uit het Antwerpse straatbeeld. Moederbedrijf Europcar trekt de stekker er uit. De laatste weken was het gebruik van de scooter enorm gedaald, mogelijk door de coronacrisis.

Het deelsysteem Scooty stopt zijn activiteiten in België. “Tot onze grote spijt moeten we u meedelen dat we onze scooter deel diensten in België voor een onbepaalde periode stopzetten. Vanaf 24 juli 2020 is onze Scooty vloot niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe boekings in de straten van Brussel en Antwerpen.In de komende dagen zullen we een FAQ voorzien op onze website en mobiele applicatie”, laat het bedrijf weten via een mail naar haar klanten. In die mail wordt nog gesproken over een stopzetting van “onbepaald duur” maar ondertussen is duidelijk dat de activiteiten definitief stopgezet worden.

“Moederbedrijf Europcar stopt de activiteiten”, klinkt het bij Scooty. Over de beweegreden wil hij niet veel kwijt. “Ik vermoed dat de coronacrisis er iets mee te maken heeft. De laatste maanden daalde het gebruik enorm.”

De deelscooter kwam in 2016 naar Brussel en al gauw breidde ze uit naar Antwerpen in de zomer van 2017. Toen vond je een tachtigtal scooters in het straatbeeld maar dat aantal werd een jaar later uitgebreid naar 200 scooters. In mei 2019 kwam daar nog eens 300 deelscooters bij.