Moeder vervolgd omdat zij kleuterjuf ten onrechte beschuldigt van ‘foltering’ PLA/Belga

11 februari 2020

23u29 156 Antwerpen Een 40-jarige moeder stond dinsdag terecht voor het belagen van een juf van kleuterschool “De Bijtjes” aan de Offerandestraat in Antwerpen-Noord. Ze had de vrouw er vier jaar geleden van beschuldigd haar zoontje van 4,5 jaar mishandeld te hebben. Ook al kon de betrokken juf dat onmogelijk gedaan hebben, bleef de beklaagde haar lastig vallen en zette ze ook andere ouders tegen haar op. Het openbaar ministerie vorderde achttien maanden cel.

Het zoontje van de beklaagde liep op 4 september 2015 verwondingen aan de hals op tijdens de speeltijd. Het jongetje werd meteen verzorgd en de school lichtte ook de ouders in. Toen de vrouw aan haar zoontje vroeg wat er gebeurd was, zou het kind geantwoord hebben dat zijn juf hem pijn had gedaan.

De beklaagde zocht eerst contact met de betrokken juf via Facebook, en trok daarna, op 7 september, naar de directie. Die legde haar uit dat de juf het niet gedaan kon hebben, omdat ze tijdens de speeltijd aan het vergaderen was met collega’s. Een ander kind had bovendien gezien dat haar zoontje gewoon gevallen was.

De beklaagde kon dat niet aanvaarden en ging door het lint. Ze liep naar de klas van de betrokken juf en liet al roepend en tierend - voor de ogen van de kleuters - een filmpje zien waarop ze haar zoon ondervroeg en hij de juf beschuldigde van de verwondingen.

De vrouw diende daarop niet alleen klacht in tegen de juf, maar verspreidde via Facebook ook allerlei berichten waarin ze beweerde dat de juf haar kind “gefolterd” had door een koord rond zijn nek te spannen, na een discussie over het klimrek.

De berichten werden uitvoerig gedeeld en lokten veel (dreigende) reacties uit. De politie raadde de juf aan om niet meer naar school te gaan. Een terecht advies, want de beklaagde organiseerde op 10 september een protestactie voor de kleuterschool, waar een dertigtal ouders aan deelnamen. De actie kreeg ook veel media-aandacht, waarna de juf verschillende doodsbedreigingen ontving.

“Het ging zelfs zo ver dat ze politietoezicht kreeg. Het leidt dan ook geen twijfel dat mijn cliënte hier enorm onder geleden heeft. Ze kreeg angstaanvallen, leed aan slapeloosheid en voelde zich nergens meer veilig”, stelde advocaat Christian Clement. Hij treedt voor de juf en de school op, die respectievelijke schadevergoedingen van 3.000 euro en 1 euro eisen.

“Moeder blijft juf beschuldigen”

De juf werd in december 2016 definitief buiten vervolging gesteld. De beklaagde liet het daar niet bij en spande een burgerlijke procedure aan tegen de school, maar ving ook daar bot. De juf en de school dienden op hun beurt zelf klacht in tegen de moeder. Zij staat nu terecht voor belaging, lasterlijke aangifte, laster en beledigingen.

“Ik word hier echt onpasselijk van. Beklaagde blijft erbij dat de juf haar zoontje wilde wurgen en dat de school alles heeft toegedekt. Ze beseft niet dat haar gedrag verregaande gevolgen had voor de slachtoffers. Hier is een duidelijk signaal nodig en een strenge bestraffing dringt zich dan ook op”, stelde de procureur.

De verdediging voerde geen betwisting over de belaging en de beledigingen. “Ze beseft dat ze daarin te ver is gegaan, maar we vragen wel de vrijspraak voor de lasterlijke aangifte. Mijn cliënte legde die klacht neer omdat ze antwoorden wilde. Ze deed wat ze als moeder meende te moeten doen, op basis van wat haar kind haar verteld had. Ook de laster betwisten wij. Ze kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de reacties die haar berichten kregen”, pleitte meester Rutger Verhelst.

Op 10 maart wordt de zaak nog verder gepleit.