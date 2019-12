Exclusief voor abonnees Moeder van man die gepensioneerde leraar doodde, getuigt: “Drugs hebben veel kapot gemaakt” BJS/BLG

03 december 2019

23u35 0 Antwerpen Beschuldigde Bart Goossens (37) kampt al van in zijn prille pubertijd met een drugsverslaving. Zijn ouders zochten hulp, maar hij bleef hervallen. Zijn moeder kon het op de duur niet meer aan en moest afstand nemen, omwille van haar gezondheid. Ze heeft haar zoon al jaren niet meer gezien, maar kwam dinsdag toch getuigen op zijn assisenproces. “Ik heb het gevoel dat ik gefaald heb als moeder, maar ik ben hem altijd graag blijven zien. Ik zou hem zo graag nog eens goed vastpakken”, zei ze huilend.

Bart Goossens had een normale jeugd, maar toen hij 13 jaar was, werd hij naar eigen zeggen meermaals seksueel misbruikt door een redder van een recreatiedomein in Overmere. Hij durfde uit schaamte niets te zeggen en zocht zijn toevlucht in drugs en drank. Hij kreeg foute vrienden, werd thuis onhandelbaar en zijn schoolresultaten gingen achteruit.

