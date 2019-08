Modelbouwtreinen rijden door Rivierenhof Jan Aelberts

22 augustus 2019

16u38 0 Antwerpen In het Rivierenhof vinden op 7 en 8 september 2019 de jaarlijkse modelstoomdagen plaats.

Ter hoogte van het kasteel Sterckshof zal in een openluchttentoonstelling de modelbouw in de kijker staan. Er zijn grote en kleine treinen, elektrische en echte stoomlocomotieven en modelvrachtwagens. Op het recent aangelegde modelspoor van 350 meter kan iedereen een gratis ritje maken op één van de treintjes. Afspraak op zaterdag 7 en zondag 8 september, telkens van 10 uur tot 17 uur. Inkom is gratis.