Modejournalistes Catherine en Elspeth schrijven boek over de do’s en don’ts in de modewereld: “Wij voelden ons ook vaak een ‘persona non prada’” Annelin Marien

09 september 2020

16u52 1 Antwerpen Hoe maak je het (niet) in de modewereld? Op die vraag geven Antwerpse modejournalistes Catherine en Elspeth graag antwoord in het boek ‘Persona Non Prada’. Vanaf 15 september ligt hun debuut in de boekhandels, voor iedereen in de modewereld die zichzelf niet té serieus neemt en andere geïnteresseerden die eens een blik achter de schermen van de fashion willen nemen. “We willen onze lezers in de eerste plaats doen lachen, maar ook hoop geven aan wie zich soms ‘persona non prada’ voelt.”

Het verhaal van ‘Persona Non Prada’ start al in 2011: toen leerden Catherine en Elspeth elkaar kennen op de redactie van het ter ziele gegane modeblad Glam It. Catherine was er stagiaire, Elspeth moderedactrice. Het klikte al snel, en hoewel de dames nadien hun eigen weg gingen, bleven ze elkaar zien. Catherine werkt nu als modejournaliste bij Flair, Elspeth is Fashion Editor bij Marie Claire. “De woordspeling ‘persona non prada’ (van ‘persona non grata’, Latijns voor een persoon die niet gewenst is, red.) hadden we al langer als grapje over onszelf uitgeroepen, omdat wij niet de stereotiepe modejournalisten zijn”, aldus Catherine. “Op het eerste gezicht passen wij niet perfect in het modewereldje. Twee jaar geleden vierden we samen oudjaar, en na een paar drankjes kwam het idee om samen iets te doen rond die woordspeling. We hebben dezelfde humor en passie voor mode, en zo kwam het idee voor ons eerste boek.”

Met een knipoog

‘Persona Non Prada’ is een humoristisch modeboek met autobiografische verhalen en tips voor zij die het willen maken in de modewereld. “We wilden een carrièregids schrijven met een dikke knipoog, want de modewereld neemt zichzelf vaak nog té serieus", vertelt Elspeth. “Het boek heeft vijf hoofdstukken, waarin we levenswijsheden, do’s en don’ts en tips meegeven, maar ook horrorverhalen uit eigen ervaringen over foutgelopen perstrips of interviews die de mist in zijn gegaan. Wij hebben doorheen onze carrière al veel meegemaakt, en dat gebruiken we als leidraad.”

“Onze uitgever heeft ons daarin wel een beetje moeten afremmen", lacht Catherine. “We zijn immers geen Karl Lagerfeld, niemand zat op onze autobiografie te wachten. Maar uiteindelijk hielpen die eigen ervaringen wel enorm bij het schrijven: de uitdaging was voor ons om een langer format te schrijven, wij zijn gewend aan kortere artikels, maar dat ging vlotter dan gedacht.”

Catherine en Elspeth willen zowel lezers aanspreken die aan het begin staan van hun modecarrière als mensen die al langer in de sector zitten. “Zij zullen zich zeker herkennen in onze verhalen. Maar ‘Persona Non Prada’ is ook leuk voor zij die niets met mode te maken hebben en graag eens een kijkje achter de schermen willen of eens goed willen lachen. Dat is voornamelijk het doel, mensen doen lachen. De modewereld is niet gemakkelijk, en ik heb me ook vaak radeloos gevoeld”, vertelt Elspeth. “We willen onze lezers dus hoop geven: het is niet gemakkelijk om het te maken in de modewereld, maar het kán. Fashion wordt steeds inclusiever, ook voor mensen die zich omwille van gewicht, afkomst of huidskleur een ‘persona non prada’ zouden voelen.”