Modehuizen verlaten Antwerpen: Na Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld nu ook Diane Von Furstenberg weg Jan Aelberts

25 november 2019

00u04 0 Antwerpen Het luxueuze modehuis Diane Von Furstenberg verlaat Antwerpen. Het is de zoveelste in een lange rij, nadat ook Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld eerder dit jaar vertrokken.

De zak lag in de Steenhouwersvest. Daar getuigt enkel een briefje aan de deur van de sluiting. Trouwe klanten worden bedankt en dat is dat. Een reden voor het vertrek van de zaak is niet bekend. Diane Von Furstenberg is ondertussen het zoveelste in een steeds langere rij van modehuizen die onze stad verlaat.

De Belgisch-Amerikaans modeontwerpster, is één van de meest invloedrijke modeontwerpers. Ze brak door dankzij haar in 1974 ontworpen wikkeljurk. In België zijn er vanaf nu enkel nog winkels in Brussel en Knokke.