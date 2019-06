De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Modeblogger Anouk Lannoo shopt tweedehands festivaloutfits voor Couleur Café, Dour en Tomorrowland. Dit zijn haar tips en tricks. Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

27 juni 2019

08u00 0 Antwerpen Festivals op de planning deze zomer maar nog geen idee wat je zal aantrekken? Tweedehands is helemaal hip en de perfect match, want fun, creatief, comfy, betaalbaar én ecologisch. Fashionblogger Anouk Lannoo ging in De Kringwinkel Antwerpen op zoek naar outfits voor drie uiteenlopende festivals en slaagde in haar missie.

“Ooit strikte ik een paar hakken van Christian Louboutin in De Kringwinkel voor twaalf euro: mijn geluk kon niet op. Dat die schoenen me daar in míjn maat stonden op te wachten, dat voelde meant to be.” Anouk is niet aan haar proefstuk toe wat tweedehandsshoppen betreft. “De Kringwinkel is een van mijn vaste adresjes. In tweedehandswinkels kan je schatten vinden, unieke items voor zachte prijsjes. De truc is om er regelmatig grondig te gaan snuisteren en out of the box te denken.”

Festivalfashion op drie wijzen

Creativiteit is ook het belangrijkste ingrediënt van een geslaagde festivaloutfit. Net zoals een paar trends natuurlijk. “Ik denk dat we veel wielrennersbroekjes gaan zien”, dixit Anouk. “Die zijn al eventjes een hype. Oversized T-shirts en hemden zullen het ook goed doen. En als afwerking: sneakers en toffe kousen.” Maar elk festival heeft ook z’n eigenheid. Daarom daagden we Anouk uit: shop voor drie heel verschillende festivals outfits bijeen in De Kringwinkel.

>> Outfit 1: Bohemien chic op Couleur Café

“Voor Couleur wilde ik een outfit samenstellen met een etnische vibe en een tikkeltje cool, helemaal in de sfeer van het festival. De lange, groene jas met luipaardachtige print trok mijn aandacht. Niet om als jas te dragen, maar als jurk: gewoon dichtgeknoopt en met een statementriem eromheen. Een paar Dr. Martens erbij – deze zijn van mezelf, maar je vindt ze heel makkelijk tweedehands – maakt het af en laat je toe om uren te dansen.”

>> Outfit 2: Eclectisch en stoer op Dour

“Op Dour hoor je zowat alles: rock, pop, metal, dance. Die mix van stijlen wilde ik ook in de outfit. En veel comfort. Een wielrennersbroekje is perfect dus, met een oversized T-shirt en hemd erop. De gouden details op het T-shirt clashen met de mannelijke items en dat zet ik nog in de verf met een gouden armbandje dat dankzij de gegraveerde slangen wat exotisch aanvoelt. Wordt het heel warm of wild in de moshpit? Dan speel je het hemd af, leg je een knoop in het T-shirt en over het broekje hoef je je nul zorgen te maken.”

>> Outfit 3: Festival chic op Tomorrowland

“Op Tomorrowland heerst echt een m’as-tu-vu-sfeertje, dus vond ik dat de outfit wel een cool en chique element kon gebruiken. Enter de oversized zwarte mannenblazer. En verder is het de trend op Tomorrowland om gewoon zo weinig mogelijk kleren aan te doen. (lacht) Dus strikte ik als onderstuk een groen sjaaltje bij de accessoires dat ik kan opknopen tot een topje, voor een creatieve touch. De outfit is simpel, maar zo laat je ruimte om helemaal los te gehen met make-up en glitter, zoals iedereen daar doet.”

Drie tips voor Kringwinkelsucces

1. Bezoek de winkel regelmatig. De collecties wisselen vaak en je strikt de beste stukken als je er als eerste bij bent.

2. Wandel niet naar binnen met een bepaald item of ensemble voor ogen. Je vindt de mooiste stukken als je bereid bent je te laten verrassen.

3. Wees open-minded en creatief. Ga langs op de vrouwen- én mannenafdeling. Een jas met een riem errond kan een kleedje zijn. Een te lang T-shirt kan je croppen. Een sjaal kan een topje zijn. En pas ook dingen die op het eerste gezicht niet je maat lijken. Oversized is nu toch hip.

Wie is Anouk Lannoo?

-Een 29-jarige Antwerpse

-Marketingmanager bij tijdschrift L’Officiel

-Blogt al sinds 2011 over mode, lifestyle en reizen op anoukmeetsfashion.com

-Inspireert ook haar 15 200 volgers op Instagram als @Anoukmeetsfashion

-Haar stijl? Rock-’n-roll maar ook vrouwelijk, denk bloemenkleedjes met Dr. Martens en een leren jasje.

Ook nog nood aan een geslaagd festivalplunje? Je strikt alle leuke items en accessoires die je voor een unieke outfit nodig hebt, in De Kringwinkel Antwerpen. Deze maand zelfs met 50% korting! Goed voor het milieu, je portefeuille én je fashiongehalte. Vind een winkel in je buurt op www.dekringwinkelantwerpen.be.