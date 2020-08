Mode Unie schrijft open brief: “In bubbel op café maar shoppen moet individueel, dat valt niet te begrijpen” David Acke

18 augustus 2020

18u22 1 Antwerpen “Beste dames en heren politici, h et is twaalf uur. Het water staat de modesector aan de lippen, voor velen in onze sector is de boot langzaam maar zeker aan het zinken.” Zo begint het relaas van de Mode Unie die zich in een open brief richt aan de beleidsmakers. “We kunnen met onze bubbel naar een horecazaak net naast de winkel, maar shoppen moet individueel? Wij snappen het in ieder geval niet.”

“Gedurende de acht beste verkoopweken van het seizoen dienden we verplicht de deuren te sluiten. Bij de heropening op 11 mei werden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in modewinkels, op heden kwam nog geen enkele klacht binnen betreffende een overtreding van de genomen veiligheidsmaatregelen.”

Volgens de Mode Unie het bewijs dat winkelen veilig kan verlopen. De sector vraagt de overheid dan ook om het evenwicht te bewaren tussen de economische leefbaarheid van de sector en het niveau van maatregelen die genomen worden om onze volksgezondheid te beschermen.

Toen ik een koppel erop attent maken dat ze niet samen mochten shoppen, werden ze zo kwaad dat ze boos de winkel hebben verlaten. ‘Als je ons geld niet wil, gaan we wel op een ander’, kreeg ik te horen Nico Volckeryck

Negatieve berichtgeving

En daar wringt het schoentje. “Dat evenwicht is er binnen de modesector op heden niet meer. De wintercollectie wordt volop geleverd, de facturen hiervoor dienen betaald te worden, de stukken moeten opgeslagen worden. De verkoop is stilgevallen omdat consumenten schrik hebben om te gaan shoppen. Schrik die elke week opnieuw aangewakkerd wordt door negatieve berichtgeving van uw kant”, schrijft Isolde Delanghe, directeur Mode Unie in de open brief.

Volgens Delanghe zitten er heel wat hiaten in de genomen maatregelen. “We kunnen met onze bubbel naar een horecazaak net naast de winkel, maar shoppen moet individueel? Wij snappen het in ieder geval niet. Consumenten snappen het ook niet. Winkelstraten blijven leeg, winkels hangen vol, facturen stapelen zich op, faillissementen en ontslagen worden elke dag meer realiteit.”

Boze klanten

Niet alleen voor de winkeliers zijn de regels niet meer te begrijpen, ook de klanten snappen het niet. “Toen ik een koppel erop attent maken dat ze niet samen mochten shoppen, werden ze zo kwaad dat ze boos de winkel hebben verlaten. ‘Als je ons geld niet wil, gaan we wel op een ander’, kreeg ik te horen. “Terwijl wij gewoon de opgedragen regels toepassen”, zegt Nico Volckeryck van FANS uit de Kammenstraat. FANS is een winkel waar de geek onder ons zijn hart kan ophalen. “De mensen begrijpen het zelf niet meer en dat zorgt voor heel veel frustraties. Daarom bieden wij hen nu al een koffie in aan in de koffiezaak naast ons. Als ze bij mij iets kopen, mogen ze op onze kosten daar een koffietje drinken. We moeten iets doen hé. En dat voor 10 tot 20 procent van de normale omzet. Het is niet vol te houden”, zucht Volckeryck.