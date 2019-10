Mobiliteitsproject Slim naar Antwerpen sleept Europese award in de wacht BJS

De CIVITAS Awards, een van Europa's meest prestigieuze prijzen op het vlak van duurzame mobiliteit, is donderdagavond uitgereikt. Antwerpen heeft een award in de wacht gesleept voor het project Slim naar Antwerpen.

Op een druk bijgewoond CIVITAS Forum in Oostenrijkse Graz reikten topexperts op het gebied van mobiliteit vier prijzen uit voor de beste en meest ambitieuze mobiliteitsinitiatieven in Europese steden. Antwerpen sleepte daarbij de prijs voor ‘Citizen and Stakeholder Engagement’ in de wacht voor het project Slim naar Antwerpen. De jury was onder de indruk van de publiek-private samenwerkingen, het slimme gebruik van data en de vooruitstrevende communicatiestrategie. Op die manier verhoogt Slim naar Antwerpen het bewustzijn rond slimme mobiliteit, ondersteunt het de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen en draagt het bij aan gedragsverandering.

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “De stad Antwerpen en haar partners zijn al lange tijd actief aan het inzetten op slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen. We lossen daarmee niet enkel bestaande verkeersproblemen op, maar veranderen tegelijkertijd hoe de stad eruit ziet, aanvoelt, beweegt en leeft. Het is een eer om deze award voor Slim naar Antwerpen in ontvangst te mogen nemen.”