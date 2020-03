Mobilant start met gratis online hulpverlening: “iedereen met vragen kan bij ons terecht” CVDP

25 maart 2020

16u04 24 Antwerpen Mobilant, een Antwerpse organisatie voor mensen met een beperking, zal tijdens de coronacrisis haar online platform gratis openstellen voor hulpverlening.

Mobilant is een Antwerpse organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen leven. Een vijftigtal begeleiders ondersteunt hen door middel van huisbezoeken, gesprekken op de contactpunten en hulp via de telefoon. “Iemand met een handicap die alleen woont heeft bijvoorbeeld vragen over zijn administratie, over relaties of over gezonde voeding. Daarmee helpen onze begeleiders hen verder”, vertelt directeur Bert Blancke. “Daarnaast hebben we ook andere projecten om zwakkeren te ondersteunen, zoals een mobiele kapper die langsgaat bij daklozen en een bistro die deels wordt gerund door mensen met een beperking.”

Sinds kort zet Mobilant ook in op de uitbouw van een online ondersteuningsplatform voor efficiëntere en toegankelijkere hulpverlening. “We merken dat onze klanten geregeld met dringende vragen zitten. Nu de begeleiders dankzij het nieuwe platform ook bereikbaar zijn via chat, skype en mail krijgen ze sneller een antwoord.”

Om solidair te zijn in deze moeilijke coronatijden, stelt Mobilant haar online platform breder open. “We bieden gratis eerstelijnsdienstverlening aan iedereen die het nodig heeft. Tijdens deze crisis zitten veel kwetsbare doelgroepen in moeilijke omstandigheden thuis. Er zijn ook mensen die vragen of bezorgdheden hebben over bijvoorbeeld eenzaamheid, ruzie met hun partner of angst voor het virus. Zij kunnen via het Mobilant platform gratis een ondersteuningsgesprek krijgen met onze begeleiders.”

Het online platform is te vinden op de website. Chatten met een ondersteuner kan via de chatknop rechts onderaan. Deze functie is overdag bereikbaar tussen 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. Mobilant is verder ook bereikbaar via de telefoon 034584250 of met een mailtje naar support@mobilant.be.

