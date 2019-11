MMA-vechtster Cindy (35) krijgt zware klappen op straat: “Zeven hechtingen en gebroken neus” Jan Aelberts

24 november 2019

01u10 0 Antwerpen Cindy Dandois, een 35-jarige MMA-vechter uit Deurne, is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een brutale aanval voor haar deur. Ze werd aangevallen door een man en kreeg rake klappen.

Ze deelde haar verhaal op haar Facebookpagina. Ze hield er een gebroken neus en zeven hechtingen aan over. “Ik zal dit weekend niet kunnen vechten in Den Haag”, laat de sportvrouw weten. Er is een klacht ingediend bij de politie.

Dandois maakte in 2009 haar debuut als MMA-vechter, mixed martial arts. Als ze niet in de ring staat geeft ze les in een middelbare school.